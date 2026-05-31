هيئة الإذاعة والتلفزيون توثق موسم حج 1447 بأكثر من 700 ساعة بث مباشر 

جسّدت هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال موسم حج 1447هـ دورها الإعلامي الوطني في مواكبة أعمال الحج ونقل رسالته إلى العالم، من خلال منظومة تشغيلية وإنتاجية متكاملة سخّرت إمكاناتها البشرية والتقنية لتقديم تغطية شاملة عكست حجم الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتمكنت الهيئة عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية ومنصاتها الرقمية من تقديم محتوى إعلامي متنوع ومتكامل، أسهم في توثيق مختلف مراحل الموسم، وإبراز الجهود التنظيمية والخدمية والإنسانية التي سخّرتها المملكة لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، في إطار تغطية مهنية امتدت من المشاعر المقدسة إلى الجمهور داخل المملكة وخارجها.

وشهد الموسم أكثر من 700 ساعة بث مباشر عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية التابعة للهيئة، بمشاركة أكثر من 729 موظفًا وموظفة من الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات البث والإنتاج والتشغيل.

وفي جانب المحتوى، قدمت الهيئة 41 برنامجًا إذاعيًا وتلفزيونيًا، وأنتجت 3 أعمال وثائقية تناولت الأبعاد الإنسانية والتاريخية والإعلامية للحج، إلى جانب إنتاج 700 مادة إخبارية، وبث أكثر من 320 تقريرًا إعلاميًا وتلفزيونيًا، و108 فواصل إذاعية وتلفزيونية، واستضافة أكثر من 1100 ضيف عبر مختلف القنوات والإذاعات.

كما أسهمت التغطية في نقل مشاهد الحج إلى الجمهور داخل المملكة وخارجها، وإبراز الجهود الوطنية المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، من خلال محتوى متنوع شمل البث المباشر والتقارير الإخبارية والبرامج المتخصصة والأعمال الوثائقية.

ووثّقت الهيئة مختلف مراحل رحلة الحجاج، وسلطت الضوء على الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة، إلى جانب استعراض الجهود التنظيمية والتقنية والإنسانية التي أسهمت في نجاح الموسم.

وعلى مستوى التغطية الرقمية، أنتجت الهيئة 62 منتجًا رقميًا نُشرت عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بما عزز انتشار المحتوى الإعلامي المصاحب للموسم ووصوله إلى شرائح واسعة من الجمهور.

وتعكس هذه المنجزات الدور الذي تضطلع به هيئة الإذاعة والتلفزيون في نقل رسالة المملكة إلى العالم، وإبراز ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن، من خلال محتوى إعلامي مهني واكب موسم حج 1447هـ، وأسهم في توثيق إحدى أعظم الشعائر الإسلامية بأبعادها الإيمانية والإنسانية والتنظيمية.