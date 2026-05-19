الإمارات: تعاملنا مع 6 مسيرات معادية حاولت استهداف مناطق حيوية البلديات والإسكان: تشغيل 65 مركز خدمات وتهيئة 20 جسرًا بالمشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ السفارة الأمريكية تتيح التقديم على تأشيرات كأس العالم لحاملي التذاكر في المملكة هيئة الحرمين ترفع جاهزية 35 ألف سجادة بأروقة المسجد الحرام من “درب زبيدة” إلى طريق مكة.. رحلة تطور تاريخية نحو منظومة حديثة ومتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن “هيئة الطرق” تنفذ أعمال تبريد الطرق في 3 مواقع بقطار المشاعر إسبانيا: اعتقال نجل مؤسس “مانجو” للأزياء للاشتباه بتورطه في وفاة والده تطبيق توكلنا يتيح استعراض تصاريح حج 1447هـ الشؤون الإسلامية: تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بجوامع ومساجد الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة “الشؤون الدينية” تُقيم اللقاء العلمي “جهود المملكة في رعاية المنظومة الدينية بالحرمين الشريفين”
يُشكّل السجاد في المسجد الحرام أحد العناصر الأساسية التي تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، حيث تغطي أكثر من (35) ألف سجادة جميع أروقة المسجد الحرام، بما في ذلك التوسعة السعودية الثالثة، موزعة على (150) موقعًا مختلفًا، مع إمكانية زيادة أعدادها خلال يوم الجمعة ومواسم الذروة، بما يوفر مساحات واسعة ومريحة للمصلين والمعتمرين.
وتحظى هذه السجادات بعناية فائقة ضمن برنامج دوري متكامل يشمل أعمال التنظيف والتعقيم باستخدام تقنيات حديثة ومواد صديقة للبيئة، بما يضمن الحفاظ على أعلى معايير النظافة والصحة، ولا تقتصر العناية على التنظيف فقط، بل تُنفذ أعمال استبدال السجاد دوريًّا؛ لضمان توفير أقصى درجات الراحة والمحافظة على جودته على مدار الوقت.
وتخضع كل سجادة لعمليات فحص دقيقة قبل إعادتها إلى مواقعها داخل المسجد، حيث يجري التأكد من خلوها من أي عيوب أو تلف قد يؤثر في كفاءتها، وتشمل هذه الفحوصات مراجعة الألوان والنسيج والحواف؛ لضمان بقاء السجاد في أفضل حالاته، بما ينسجم مع قدسية المكان واحتياجات المصلين.
ويُعد وعي ضيوف الرحمن باستخدام السجاد للأغراض المخصصة له عاملًا مهمًّا في الحفاظ على جودته لأطول فترة ممكنة، بما يسهم في تعزيز مستوى الراحة أثناء أداء العبادات.
وفي إطار جهودها المستمرة، تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطوير مختلف الخدمات المرتبطة بالحرمين الشريفين؛ بهدف تقديم تجربة متكاملة تتسم بالراحة والسلامة، مع التركيز على الجودة والاستدامة في جميع أعمالها.