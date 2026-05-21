Icon

هيئة الصحة العامة: نتابع مستجدات إيبولا وهانتا ومنظومة الترصد جاهزة للتعامل مع أي مخاطر Icon رياح نشطة على منطقة حائل حتى السابعة Icon بلدي+ تحدّث أكثر من 11,800 موقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتسهيل تجربة الحجاج Icon أسعار النفط تصعد 0.99% وسط مخاوف الإمدادات العالمية Icon تحذير من صدمة زراعية غذائية جراء إغلاق مضيق هرمز Icon طفلة سورية تعيد 12 ألف دولار لصاحبها وتتصدر مواقع التواصل Icon الذهب يحافظ على استقراره عند 4543 دولارًا للأوقية Icon فرع هيئة الصحفيين في عسير ينظّم جلسة حوارية بعنوان صعود أبها والأثر الإعلامي Icon بعد سنوات من النزاعات.. شيرين تتصالح مع شقيقها وتوقف ملاحقته قضائيًا Icon رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى السادسة مساء  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

هيئة الصحة العامة: نتابع مستجدات إيبولا وهانتا ومنظومة الترصد جاهزة للتعامل مع أي مخاطر

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
هيئة الصحة العامة: نتابع مستجدات إيبولا وهانتا ومنظومة الترصد جاهزة للتعامل مع أي مخاطر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت هيئة الصحة العامة رفع مستوى الاستجابة والجاهزية في منافذ الدخول إلى المملكة، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز الوقاية الصحية والتعامل مع أي مستجدات وبائية محتملة.

وأوضحت الهيئة أن منظومة الترصد الوبائي في المملكة تتمتع بجاهزية عالية للتعامل مع مختلف المخاطر الصحية، بما يضمن سرعة الرصد والاستجابة وفق أعلى المعايير الصحية المعتمدة.

كما أشارت الهيئة إلى متابعتها المستمرة لمستجدات تفشي فيروس إيبولا وفيروس هانتا، في إطار جهودها لتعزيز الأمن الصحي ومراقبة التطورات الوبائية على المستويين الإقليمي والدولي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد