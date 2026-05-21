هيئة الصحة العامة: نتابع مستجدات إيبولا وهانتا ومنظومة الترصد جاهزة للتعامل مع أي مخاطر رياح نشطة على منطقة حائل حتى السابعة بلدي+ تحدّث أكثر من 11,800 موقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتسهيل تجربة الحجاج أسعار النفط تصعد 0.99% وسط مخاوف الإمدادات العالمية تحذير من صدمة زراعية غذائية جراء إغلاق مضيق هرمز طفلة سورية تعيد 12 ألف دولار لصاحبها وتتصدر مواقع التواصل الذهب يحافظ على استقراره عند 4543 دولارًا للأوقية فرع هيئة الصحفيين في عسير ينظّم جلسة حوارية بعنوان صعود أبها والأثر الإعلامي بعد سنوات من النزاعات.. شيرين تتصالح مع شقيقها وتوقف ملاحقته قضائيًا رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى السادسة مساء
أكدت هيئة الصحة العامة رفع مستوى الاستجابة والجاهزية في منافذ الدخول إلى المملكة، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز الوقاية الصحية والتعامل مع أي مستجدات وبائية محتملة.
وأوضحت الهيئة أن منظومة الترصد الوبائي في المملكة تتمتع بجاهزية عالية للتعامل مع مختلف المخاطر الصحية، بما يضمن سرعة الرصد والاستجابة وفق أعلى المعايير الصحية المعتمدة.
كما أشارت الهيئة إلى متابعتها المستمرة لمستجدات تفشي فيروس إيبولا وفيروس هانتا، في إطار جهودها لتعزيز الأمن الصحي ومراقبة التطورات الوبائية على المستويين الإقليمي والدولي.