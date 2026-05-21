هيئة الصحة العامة: نتابع مستجدات إيبولا وهانتا ومنظومة الترصد جاهزة للتعامل مع أي مخاطر

أكدت هيئة الصحة العامة رفع مستوى الاستجابة والجاهزية في منافذ الدخول إلى المملكة، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز الوقاية الصحية والتعامل مع أي مستجدات وبائية محتملة.

وأوضحت الهيئة أن منظومة الترصد الوبائي في المملكة تتمتع بجاهزية عالية للتعامل مع مختلف المخاطر الصحية، بما يضمن سرعة الرصد والاستجابة وفق أعلى المعايير الصحية المعتمدة.

كما أشارت الهيئة إلى متابعتها المستمرة لمستجدات تفشي فيروس إيبولا وفيروس هانتا، في إطار جهودها لتعزيز الأمن الصحي ومراقبة التطورات الوبائية على المستويين الإقليمي والدولي.