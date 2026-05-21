“هيئة الطرق” تطلق حملة توعوية مشتركة لتعزيز السلامة المرورية على طرق الحج

أطلقت الهيئة العامة للطرق، بالتعاون مع إحدى العلامات التجارية الوطنية، حملة توعوية مشتركة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية لضيوف الرحمن ومستخدمي الطرق خلال موسم حج 1447هـ، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لرفع مستوى الوعي المروري، وتحسين تجربة الحجاج، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف الحملة إلى نشر رسائل توعوية عبر منتجات الشركة والمنصات الإعلامية للطرفين؛ للإسهام في تعزيز الالتزام بالقيادة الآمنة، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق انسيابية الحركة على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، وتوفير بيئة تنقل آمنة ومريحة للحجاج، خاصة على طريق الرياض – الطائف، وطريق السيل الكبير الرابط بين مكة المكرمة والطائف، وطريق الهجرة الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وأكدت الهيئة العامة للطرق أن قطاع الطرق يُعد من القطاعات الحيوية والممكّنة لمنظومة الحج والعمرة، إذ تتولى الهيئة الإشراف على القطاع وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، والعمل على تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
وأوضحت الهيئة أن المملكة تتصدر دول العالم في مؤشر ترابط شبكة الطرق، بما يسهم في دعم تنقل ضيوف الرحمن بسلاسة وأمان، مؤكدةً استمرار جهودها لتحسين انسيابية الحركة المرورية خلال موسم الحج، بما يضمن تجربة تنقل آمنة ومريحة، ويعزز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة.