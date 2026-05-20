“هيئة الطرق” تطلق مبادرة الكرفانات المتنقلة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ

أطلقت الهيئة العامة للطرق مبادرة الكرفانات المتنقلة؛ تعزيزًا لجودة الخدمات المقدَّمة على الطرق السريعة خلال موسم حج 1447هـ، وذلك دعمًا لضيوف الرحمن، وتلبيةً لاحتياجات المسافرين على الطرق.

وأوضحت “هيئة الطرق” أن المبادرة تستهدف تقديم الإسناد والدعم الميداني للمركبات والحافلات المتعطلة على طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب المساعدة في معالجة الأعطال الطارئة، وتقديم الخدمات اللوجستية الشاملة، التي تتضمن توفير الوجبات الخفيفة والمشروبات، وأماكن مخصصة للوضوء، واستراحات مكيَّفة لضيوف الرحمن؛ حرصًا على سلامتهم وراحتهم، وتعزيزًا للسلامة المرورية على هذا المحور الحيوي.

وأكدت الهيئة أن قطاع الطرق يُعد من القطاعات الحيوية المُمكِّنة لقطاع الحج والعمرة، حيث تشرف على تنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، وتعمل على تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.

وبيّنت أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، مما يدعم تنقّل ضيوف الرحمن بسلاسة وأمان، مشيرةً إلى مواصلة جهودها لتحسين انسيابية الحركة المرورية خلال موسم الحج؛ لضمان تجربة آمنة ومريحة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.