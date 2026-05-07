هيئة الطرق تطلق مركز التحكم الموحد لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة

أطلقت الهيئة العامة للطرق، مركز التحكم الموحد بمنطقة المدينة المنورة؛ بهدف تعزيز منظومة مراقبة الطرق وإدارتها بكفاءة استثنائية، وتأتي هذه الخطوة لتيسير حركة ضيوف الرحمن، وضمان أعلى مستويات السلامة لهم، خاصة خلال موسم الحج.
وأوضحت “هيئة الطرق” أن المركز يعمل على دمج جميع المقاولين في موقع مركزي واحد، لتوحيد قنوات التواصل ورفع كفاءة التنسيق والاستجابة، ويضم المركز موظفي البلاغات بالفرع، مما يحقق سرعة التعامل مع الملاحظات والحالات الطارئة، ويعزز التكامل بين جميع الأطراف ذات العلاقة.
وبينت الهيئة أن المركز يتيح تواجد المختصين لمتابعة الأحداث بشكل مباشر خلال الحالات المطرية والطارئة، مما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، ودقة التوجيه، وضمان الاستجابة الفاعلة. كما يحقق المركز متطلبات العقود، ويرفع من مستوى الجاهزية التشغيلية، ويحسن جودة الأداء في إدارة الأحداث، مما ينعكس إيجابًا على تجربة مستخدمي الطرق ومستوى السلامة المرورية.
وأكدت الهيئة مواصلتها في تنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، سعيًا للوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتعمل الهيئة على تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق التصنيف الدولي، انطلاقًا من دورها المحوري في تنظيم القطاع وتمكين قطاع الحج والعمرة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.