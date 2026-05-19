Icon

الإمارات: تعاملنا مع 6 مسيرات معادية حاولت استهداف مناطق حيوية Icon البلديات والإسكان: تشغيل 65 مركز خدمات وتهيئة 20 جسرًا بالمشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ Icon السفارة الأمريكية تتيح التقديم على تأشيرات كأس العالم لحاملي التذاكر في المملكة Icon هيئة الحرمين ترفع جاهزية 35 ألف سجادة بأروقة المسجد الحرام Icon من “درب زبيدة” إلى طريق مكة.. رحلة تطور تاريخية نحو منظومة حديثة ومتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن Icon “هيئة الطرق” تنفذ أعمال تبريد الطرق في 3 مواقع بقطار المشاعر Icon إسبانيا: اعتقال نجل مؤسس “مانجو” للأزياء للاشتباه بتورطه في وفاة والده Icon تطبيق توكلنا يتيح استعراض تصاريح حج 1447هـ Icon الشؤون الإسلامية: تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بجوامع ومساجد الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة Icon “الشؤون الدينية” تُقيم اللقاء العلمي “جهود المملكة في رعاية المنظومة الدينية بالحرمين الشريفين” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

“هيئة الطرق” تنفذ أعمال تبريد الطرق في 3 مواقع بقطار المشاعر

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٣ مساءً
“هيئة الطرق” تنفذ أعمال تبريد الطرق في 3 مواقع بقطار المشاعر
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للطرق تنفيذ أعمال تبريد الطرق في محطات قطار المشاعر، وذلك في ثلاثة مواقع بمساحة إجمالية تبلغ 14 ألف متر مربع، ضمن جهودها المستمرة لتحسين بيئة التنقل ورفع مستوى الراحة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

وأوضحت الهيئة أن تقنية تبريد الطرق تسهم في خفض درجة حرارة سطح الطريق بنحو 15 درجة مئوية، عبر استخدام مواد وتقنيات تساعد على تقليل امتصاص الحرارة والإشعاع الشمسي، بما ينعكس على تحسين البيئة المحيطة في مواقع التنقل والمناطق ذات الكثافة العالية للمشاة.

وتعمل الهيئة العامة للطرق على تطوير الأبحاث والتجارب العملية انطلاقًا من دورها كجهاز حكومي مشرف ومنظم لقطاع الطرق في المملكة، وتماشيًا أهداف برنامج قطاع الطرق القطاع التي نصت على التشجيع على الابتكار، ورفع مستوى جودة الطرق للوصول للمؤشر السادس عالميًا، وخفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030، ليواصل قطاع الطرق دوره الريادي في تمكين العديد من القطاعات الحيوية والواعدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد