“هيئة الطرق” تنفذ أعمال تبريد الطرق في 3 مواقع بقطار المشاعر

أعلنت الهيئة العامة للطرق تنفيذ أعمال تبريد الطرق في محطات قطار المشاعر، وذلك في ثلاثة مواقع بمساحة إجمالية تبلغ 14 ألف متر مربع، ضمن جهودها المستمرة لتحسين بيئة التنقل ورفع مستوى الراحة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.
وأوضحت الهيئة أن تقنية تبريد الطرق تسهم في خفض درجة حرارة سطح الطريق بنحو 15 درجة مئوية، عبر استخدام مواد وتقنيات تساعد على تقليل امتصاص الحرارة والإشعاع الشمسي، بما ينعكس على تحسين البيئة المحيطة في مواقع التنقل والمناطق ذات الكثافة العالية للمشاة.
وتعمل الهيئة العامة للطرق على تطوير الأبحاث والتجارب العملية انطلاقًا من دورها كجهاز حكومي مشرف ومنظم لقطاع الطرق في المملكة، وتماشيًا أهداف برنامج قطاع الطرق القطاع التي نصت على التشجيع على الابتكار، ورفع مستوى جودة الطرق للوصول للمؤشر السادس عالميًا، وخفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030، ليواصل قطاع الطرق دوره الريادي في تمكين العديد من القطاعات الحيوية والواعدة.
بين الطريق والقطار..
تسخر الحلول المبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن، عبر تنفيذ تبريد الطرق حول محطات قطار المشاعر.
— الهيئة العامة للطرق (@RGAsaudi) May 19, 2026