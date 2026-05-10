هيئة الطرق: 6 آلاف تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق في أبريل الماضي

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٨ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إصدار أكثر من 6 آلاف تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية.

وتأتي هذه الإحصائيات لتؤكد الدور المحوري للهيئة في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيم الأعمال المنفذة عليه وفق أعلى المعايير والإجراءات المعتمدة.

وأوضحت “هيئة الطرق” أن إجمالي التصاريح الصادرة خلال شهر أبريل الماضي بلغ 6,042 تصريحًا، شملت 5,653 تصريحًا للحمولات الاستثنائية، و272 تصريحًا للحفر، وتصريحين لتمديد الحفر، و224 طلبًا لإخلاء الطرف، مشيرةً إلى أن هذه الإحصائيات تعكس فعالية خدمة إصدار التصاريح على شبكة الطرق خارج النطاق العمراني، التي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني.
وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل طلبات التصاريح، ورفع مستوى السلامة، وتعزيز تجربة الشركات من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لها، انطلاقًا من دور الهيئة في تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الجهود إلى رفع مستوى السلامة والجاهزية على شبكة الطرق، وتحقيق أهداف برنامج قطاع الطرق، بالوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق.

