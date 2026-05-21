في اليوم الثالث من ذي الحجة

هيئة الطرق: 70 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

سجّلت الهيئة العامة للطرق عبور أكثر من (70) ألف مركبة عبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال اليوم الثالث من ذي الحجة، ضمن الجهود التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، ورفع كفاءة التنقل على شبكة الطرق في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وأوضحت الهيئة أن طريق الأمير محمد بن سلمان تصدّر الطرق من حيث عدد المركبات العابرة بـ(23,632) مركبة، يليه طريق الليث بـ(13,047) مركبة، ثم طريق الطائف – مكة المكرمة عبر السيل الكبير بـ(12,630) مركبة.

وبيّنت أن طريق مكة المكرمة – الطائف (عقبة الهدا) شهد عبور (8,034) مركبة، فيما بلغ عدد المركبات العابرة عبر طريق مكة المكرمة – جدة (بحرة) (6,872) مركبة، وطريق الهجرة (4,071) مركبة، إلى جانب طريق مكة المكرمة – جدة المباشر الذي شهد عبور (1,432) مركبة.

وأكدت الهيئة العامة للطرق استمرار جاهزيتها الميدانية والتشغيلية على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، من خلال متابعة الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يسهم في انسيابية التنقل وراحة الحجاج خلال موسم الحج.

