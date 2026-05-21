“هيئة الطيران المدني” تُحدّث ضوابط حمل الشواحن المحمولة على متن الطائرات

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعميمًا إلى جميع الناقلات الجوية العاملة في مطارات المملكة، بشأن تحديثات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) المتعلقة بتنظيم نقل الشواحن المحمولة (ower Banks) والأجهزة الإلكترونية التي يحملها المسافرون والطاقم على متن الطائرات؛ وذلك ضمن التعديلات الواردة على الوثيقة الفنية الخاصة بالنقل الآمن للبضائع الخطرة جوًا (ICAO Doc 9284).

وأوضحت الهيئة أن التحديثات الجديدة تتضمن حظر إعادة شحن الشواحن المحمولة أثناء التواجد على متن الطائرة، والتوصية بعدم استخدام الشواحن المحمولة لشحن الأجهزة الإلكترونية على متنها، إلى جانب تحديد الحد الأقصى المسموح بحمله للمسافر بواقع شاحنين محمولين اثنين فقط لكل فرد، مع اشتراط حملها ضمن الأمتعة اليدوية داخل مقصورة الطائرة.

وبيّنت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز متطلبات سلامة الطيران والحد من المخاطر المرتبطة بهذه الأجهزة داخل مقصورات الطائرات، تماشيًا مع المعايير الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي.

ودعت الهيئة جميع الناقلات الجوية إلى تحديث ونشر الاشتراطات الجديدة المتعلقة بالشواحن المحمولة عبر مواقعها الإلكترونية ومنصاتها الرقمية، وتوعية المسافرين بها قبل السفر؛ بما يسهم في رفع مستوى الامتثال وتعزيز سلامة الطيران.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني استمرارها في متابعة تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن في قطاع الطيران المدني؛ بما يضمن سلامة المسافرين وكفاءة العمليات التشغيلية في مطارات المملكة.