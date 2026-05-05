هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في منطقتي مكة المكرمة والشرقية

أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (142) قطعة عقارية في (12) حيًا بمنطقة مكة المكرمة منها (10) أحياء في مدينة مكة المكرمة، وحيان بمحافظة جدة، فيما ستبدأ أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (62) قطعة عقارية في حي واحد بالمنطقة الشرقية، ابتداءً من 10 مايو 2026م، الموافق 23 من ذي القعدة 1447هـ، وحتى نهاية يوم 13 أغسطس 2026م، الموافق 30 صفر 1448هـ.

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمدينة مكة المكرمة هي: (جزء من حي الفرقان، جزء من حي المقام، جزء من حي جعرانة، جزء من حي الفتح، جزء من حي المقام، جزء من حي النقا الجديد)، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة جدة: (جزء من حي طيبة، جزء من حي الرياض)، مبينةً بأن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa، أو عن طريق مراكز الخدمة، مبينةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، وللاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة؛ بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.