Icon

الأمير راكان بن سلمان يستقبل وفدًا من أسرة السالم Icon مبادرة “طريق مكة” تواصل خدماتها لضيوف الرحمن بجمهورية بنغلاديش Icon جمعية “مساجدنا على الطرق” تفتتح الجامع الأول من عوائد الصندوق الوقفي Icon الخليج والهدى في نهائي نخبة كبار اليد غدًا بالدمام Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من غينيا Icon الأمير راكان بن سلمان يستقبل وفدًا من أسرة الباهلي Icon الأمير راكان بن سلمان يستقبل الرئيس التنفيذي للمسار الرياضي ويؤكد أهمية المشروعات النوعية بالدرعية Icon القبض على 3 أشخاص لنشرهم إعلانات حج وهمية ومضللة في القصيم Icon “الداخلية السورية” تعلن تفكيك خلية تستهدف زعزعة استقرار البلاد Icon وظائف شاغرة لدى شركة سابك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في منطقتي مكة المكرمة والشرقية

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في منطقتي مكة المكرمة والشرقية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (142) قطعة عقارية في (12) حيًا بمنطقة مكة المكرمة منها (10) أحياء في مدينة مكة المكرمة، وحيان بمحافظة جدة، فيما ستبدأ أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (62) قطعة عقارية في حي واحد بالمنطقة الشرقية، ابتداءً من 10 مايو 2026م، الموافق 23 من ذي القعدة 1447هـ، وحتى نهاية يوم 13 أغسطس 2026م، الموافق 30 صفر 1448هـ.

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمدينة مكة المكرمة هي: (جزء من حي الفرقان، جزء من حي المقام، جزء من حي جعرانة، جزء من حي الفتح، جزء من حي المقام، جزء من حي النقا الجديد)، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة جدة: (جزء من حي طيبة، جزء من حي الرياض)، مبينةً بأن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa، أو عن طريق مراكز الخدمة، مبينةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، وللاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة؛ بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السجل العقاري يبدأ تسجيل 6 أحياء في منطقة مكة المكرمة
السعودية

السجل العقاري يبدأ تسجيل 6 أحياء في...

السعودية
هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في منطقة مكة المكرمة
السعودية

هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري...

السعودية