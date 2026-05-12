الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في منطقة عسير
المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار في منطقة عسير، ابتداءً من يوم الأحد 17 مايو 2026م الموافق 30 ذو القعدة 1447هـ، وحتى نهاية يوم الخميس 20 أغسطس 2026م الموافق 7 ربيع الأول 1448هـ.
وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة عسير، بمحافظة خميس مشيط، هي: (جزء من حي الإسكان، وجزء من حي تارة)، مبينةً أن اختيار الحي تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت “هيئة العقار” إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون متاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية: https://rer.sa، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوافر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، مبينةً أنه يمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد المحدد لبدء التسجيل، سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة؛ بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

