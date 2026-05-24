هيئة العناية بالحرمين تطوّر لوحات “أنت هنا” لتسهيل تحديد مواقع الحجاج والمعتمرين

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطوير لوحات الإرشاد المكاني “أنت هنا”، بما يسهم في تسهيل تنقّل الحجاج والمعتمرين داخل أروقة المسجد الحرام، والوصول إلى وجهاتهم بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحسين تجربة قاصدي المسجد الحرام.

وأوضحت الهيئة أن أعمال التطوير شملت تحديث محتوى اللوحات بناءً على التعديلات والتحسينات المستمرة في الخدمات والمرافق داخل المسجد الحرام، بما يضمن دقة المعلومات المقدمة ومواكبتها للتغييرات الميدانية.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تعزيز منظومة الإرشاد المكاني ورفع كفاءتها، عبر توفير معلومات واضحة ومحدثة تساعد الزوار على تحديد مواقعهم والتنقّل بفاعلية، خاصة في أوقات الذروة.

كما تسهم لوحات “أنت هنا” في تحسين تجربة الزائر من خلال تقليل الازدحام الناتج عن الاستفسارات، وتوجيه الحشود بشكل أكثر انسيابية، بما يدعم الجهود التنظيمية داخل المسجد الحرام.

وتندرج هذه المبادرة ضمن حزمة من المشاريع التطويرية التي تنفذها الهيئة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتقديم تجربة متكاملة قائمة على الجودة والدقة وسهولة الوصول.