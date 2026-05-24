Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إريتريا بذكرى الاستقلال Icon هيئة العناية بالحرمين تطوّر لوحات “أنت هنا” لتسهيل تحديد مواقع الحجاج والمعتمرين Icon مقتل 24 شخصًا بانفجار استهدف قطارًا في باكستان Icon جمعيات ومتطوعو جازان يشاركون في توديع الحجاج ضمن مبادرة “على خُطى النُّسك” Icon الأرصاد: تعامد أشعة الشمس ظاهرة فلكية طبيعية تتكرر سنويًا Icon ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران.. تمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز Icon بحضور رئيس هيئة الترفيه.. الأوكراني أوسيك يحسم نزال الجيزة أمام فيرهوفن Icon وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج Icon اللواء الركن العنزي يتفقد مهام وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية المشاركة في الحج Icon مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
داخل المسجد الحرام

هيئة العناية بالحرمين تطوّر لوحات “أنت هنا” لتسهيل تحديد مواقع الحجاج والمعتمرين

الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
هيئة العناية بالحرمين تطوّر لوحات “أنت هنا” لتسهيل تحديد مواقع الحجاج والمعتمرين
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطوير لوحات الإرشاد المكاني “أنت هنا”، بما يسهم في تسهيل تنقّل الحجاج والمعتمرين داخل أروقة المسجد الحرام، والوصول إلى وجهاتهم بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحسين تجربة قاصدي المسجد الحرام.

وأوضحت الهيئة أن أعمال التطوير شملت تحديث محتوى اللوحات بناءً على التعديلات والتحسينات المستمرة في الخدمات والمرافق داخل المسجد الحرام، بما يضمن دقة المعلومات المقدمة ومواكبتها للتغييرات الميدانية.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تعزيز منظومة الإرشاد المكاني ورفع كفاءتها، عبر توفير معلومات واضحة ومحدثة تساعد الزوار على تحديد مواقعهم والتنقّل بفاعلية، خاصة في أوقات الذروة.

كما تسهم لوحات “أنت هنا” في تحسين تجربة الزائر من خلال تقليل الازدحام الناتج عن الاستفسارات، وتوجيه الحشود بشكل أكثر انسيابية، بما يدعم الجهود التنظيمية داخل المسجد الحرام.

وتندرج هذه المبادرة ضمن حزمة من المشاريع التطويرية التي تنفذها الهيئة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتقديم تجربة متكاملة قائمة على الجودة والدقة وسهولة الوصول.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إضاءة المسجد الحرام.. تحول تاريخي من القناديل إلى الكهرباء
السعودية

إضاءة المسجد الحرام.. تحول تاريخي من القناديل...

السعودية
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ84 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
السعودية

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ84 لإغاثة الشعب...

السعودية
مواسم الفواكه الاستوائية تنشط السياحة الزراعية بمحافظة “صبيا”
السعودية

مواسم الفواكه الاستوائية تنشط السياحة الزراعية بمحافظة...

السعودية
الشيخ بن حميد: تجربة السعودية في الحج تمثّل نموذجًا عالميًا في خدمة ضيوف الرحمن
السعودية

الشيخ بن حميد: تجربة السعودية في الحج...

السعودية
واشنطن تتحرك لمواجهة إيبولا.. فحص للمسافرين وتعليق تأشيرات
العالم

واشنطن تتحرك لمواجهة إيبولا.. فحص للمسافرين وتعليق...

العالم
اللواء المربع يتفقد سير العمل في جوازات الطائف
أخبار رئيسية

اللواء المربع يتفقد سير العمل في جوازات...

أخبار رئيسية
اللواء الحربي يتفقد قوة الأمن البيئي المشاركة في حج هذا العام
السعودية

اللواء الحربي يتفقد قوة الأمن البيئي المشاركة...

السعودية
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية
أخبار رئيسية

وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد...

أخبار رئيسية