Icon

فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن Icon سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة Icon سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة Icon مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي Icon خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك Icon 10 وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين Icon وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج Icon الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة Icon 32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

هيئة المياه تعلن اكتمال جاهزيتها التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٦ مساءً
هيئة المياه تعلن اكتمال جاهزيتها التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة السعودية للمياه، اكتمال جاهزيتها التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، عبر منظومة متكاملة تضمن موثوقية الإمداد واستمرارية الخدمات المائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما يواكب الزيادة المتوقعة في الطلب خلال موسم الحج، وفي واحدة من أعلى البيئات التشغيلية كثافةً واستهلاكًا للمياه خلال فترة زمنية محدودة.
وأكدت الهيئة رفع قدرات إنتاج المياه إلى أكثر من (3.8) ملايين متر مكعب يوميًا، بزيادة بلغت (18%) مقارنة بموسم حج 1446هـ، إلى جانب رفع قدرات النقل إلى أكثر من (2.3) مليون متر مكعب يوميًا، بزيادة (32%)، بما يعزز كفاءة الإمداد ومرونة المنظومة التشغيلية خلال أوقات الذروة.
ورفعت السعات التخزينية إلى أكثر من (8.8) ملايين متر مكعب، بزيادة تجاوزت (49%) عن الموسم السابق، فيما ارتفعت قدرات التوزيع بنسبة (10%) لتصل إلى أكثر من (1.3) مليون متر مكعب يوميًا، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد واستدامة الخدمة لضيوف الرحمن على مدار الساعة.
وفي إطار تعزيز التكامل التشغيلي، اعتمدت الهيئة هذا العام “الكود التشغيلي” الموحد لخدمات المياه في المشاعر المقدسة؛ بهدف حوكمة الإجراءات التشغيلية، ورفع جاهزية الاستجابة، وتوحيد الأدوار بين الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وموثوقية الخدمة خلال الموسم.
وشملت أعمال الجاهزية تنفيذ اختبارات تشغيلية وفرضيات ميدانية بالتنسيق مع أكثر من (18) جهة معنية، إلى جانب التخطيط التكاملي لسلاسل الإمداد المرتبطة بخدمات المياه لأكثر من (4100) مرفق في المشاعر المقدسة، بما يدعم تقديم خدمات مائية آمنة ومستدامة وفق أعلى معايير الجاهزية التشغيلية.
وأوضحت الهيئة أن خطط موسم الحج تعتمد على التكامل بين مختلف منظومات الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع، إضافة إلى الجاهزية الميدانية ومراكز المتابعة والتحكم ورفع كفاءة الاستجابة التشغيلية على مدار الساعة، بما يضمن استمرارية الخدمة وموثوقية الإمداد لضيوف الرحمن طوال الموسم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرئيس التنفيذي لـ”وقاء” يتفقد جاهزية الفرق الميدانية لموسم الحج لهذا العام
السعودية

الرئيس التنفيذي لـ”وقاء” يتفقد جاهزية الفرق الميدانية...

السعودية
“الرقابة ومكافحة الفساد” تُكمل استعداداتها لأداء أعمالها خلال موسم الحج
السعودية

“الرقابة ومكافحة الفساد” تُكمل استعداداتها لأداء أعمالها...

السعودية
“زُبالا”.. ذاكرة الحج وملتقى القوافل والتجارة عبر العصور شمال المملكة
السعودية

“زُبالا”.. ذاكرة الحج وملتقى القوافل والتجارة عبر...

السعودية
“لغات العالم في مكة”.. ألسنة الأرض تلتقي في موسم الحج
السعودية

“لغات العالم في مكة”.. ألسنة الأرض تلتقي...

السعودية
إطلاق حملة “حج بصحة” لمتابعة صحة حجاج الداخل خلال موسم الحج
السعودية

إطلاق حملة “حج بصحة” لمتابعة صحة حجاج...

السعودية
وزير البلديات والإسكان: 22 ألف كادر ميداني و4 محاور رئيسة ضمن منظومة البلديات بموسم الحج
السعودية

وزير البلديات والإسكان: 22 ألف كادر ميداني...

السعودية
حالة الطقس بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج
السعودية

حالة الطقس بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال...

السعودية
هيئة الأمن الصناعي تنفذ خططها التشغيلية والوقائية لموسم الحج
السعودية

هيئة الأمن الصناعي تنفذ خططها التشغيلية والوقائية...

السعودية