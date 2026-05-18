هيئة المياه تعلن اكتمال جاهزيتها التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج

أعلنت الهيئة السعودية للمياه، اكتمال جاهزيتها التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، عبر منظومة متكاملة تضمن موثوقية الإمداد واستمرارية الخدمات المائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما يواكب الزيادة المتوقعة في الطلب خلال موسم الحج، وفي واحدة من أعلى البيئات التشغيلية كثافةً واستهلاكًا للمياه خلال فترة زمنية محدودة.

وأكدت الهيئة رفع قدرات إنتاج المياه إلى أكثر من (3.8) ملايين متر مكعب يوميًا، بزيادة بلغت (18%) مقارنة بموسم حج 1446هـ، إلى جانب رفع قدرات النقل إلى أكثر من (2.3) مليون متر مكعب يوميًا، بزيادة (32%)، بما يعزز كفاءة الإمداد ومرونة المنظومة التشغيلية خلال أوقات الذروة.

ورفعت السعات التخزينية إلى أكثر من (8.8) ملايين متر مكعب، بزيادة تجاوزت (49%) عن الموسم السابق، فيما ارتفعت قدرات التوزيع بنسبة (10%) لتصل إلى أكثر من (1.3) مليون متر مكعب يوميًا، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد واستدامة الخدمة لضيوف الرحمن على مدار الساعة.

وفي إطار تعزيز التكامل التشغيلي، اعتمدت الهيئة هذا العام “الكود التشغيلي” الموحد لخدمات المياه في المشاعر المقدسة؛ بهدف حوكمة الإجراءات التشغيلية، ورفع جاهزية الاستجابة، وتوحيد الأدوار بين الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وموثوقية الخدمة خلال الموسم.

وشملت أعمال الجاهزية تنفيذ اختبارات تشغيلية وفرضيات ميدانية بالتنسيق مع أكثر من (18) جهة معنية، إلى جانب التخطيط التكاملي لسلاسل الإمداد المرتبطة بخدمات المياه لأكثر من (4100) مرفق في المشاعر المقدسة، بما يدعم تقديم خدمات مائية آمنة ومستدامة وفق أعلى معايير الجاهزية التشغيلية.

وأوضحت الهيئة أن خطط موسم الحج تعتمد على التكامل بين مختلف منظومات الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع، إضافة إلى الجاهزية الميدانية ومراكز المتابعة والتحكم ورفع كفاءة الاستجابة التشغيلية على مدار الساعة، بما يضمن استمرارية الخدمة وموثوقية الإمداد لضيوف الرحمن طوال الموسم.