الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٩ مساءً
هيئة النقل: بدء استقبال طلبات الشركات للانضمام إلى نموذج عمل نشاط الوساطة البحرية
المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم، عن بدء استقبال طلبات الشركات الراغبة في الانضمام إلى نموذج عمل ممارسة نشاط الوساطة البحرية، وذلك خلال الفترة من 5 مايو الحالي حتى 19 من الشهر ذاته، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق الاستثمار في القطاع البحري، وتمكين الشركات من الدخول في هذا المجال بما يدعم تبني نماذج أعمال مبتكرة تسهم في نمو القطاع وتعزز تنافسيته في المملكة.

وبيّنت الهيئة أن التقديم على نموذج ممارسة نشاط الوساطة البحرية يتيح للمنشآت المؤهلة ممارسة أنشطتها ضمن بيئة تنظيمية تجريبية وفق إطار تنظيمي يشمل عددًا من الأنشطة، أبرزها التوسط في بيع وشراء السفن وتأجيرها، وترتيب عقود نقل البضائع أو الركاب بحرًا، إضافة إلى تقديم الخدمات عبر المنصات الرقمية.

وأوضحت الهيئة أن الانضمام يتطلب من المتقدمين استيفاء عدد من الاشتراطات الفنية، أبرزها وجود سجل تجاري، وتوفير كوادر مؤهلة للعمل، والحصول على وثيقة تأمين مهني، وغيرها.

ويأتي إطلاق هذا النموذج في إطار جهود الهيئة لتطوير قطاع النقل البحري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتطويرها، وتعزيز موثوقيتها، ودعم تنافسية القطاع، وتحفيز الاستثمارات في الأنشطة البحرية بالمملكة، بما يواكب مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعزز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا. ودعت الهيئة الشركات الراغبة في الانضمام لنموذج عمل ممارسة نشاط الوساطة البحرية إلى تعبئة نموذج الطلب عبر الرابط التالي: https://www.tga.gov.sa/ar/SharedFile/c9cea5cb-1b92-42b3-a999-9282bd56ada0.

