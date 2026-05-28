Icon

الداخلية المصرية تحذر من جنيهات ذهبية وسبائك مزيفة Icon القمر الأزرق الصغير.. ظاهرة فلكية نادرة في السماء Icon الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو Icon واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين Icon أمطار متوسطة ورياح نشطة على جازان Icon العقيد الحمادي: قوات الدفاع المدني تنتشر في منشأة الجمرات Icon شاهد.. لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة Icon وفاة 10 طالبات على الأقل في حريق بكينيا Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فرنسا Icon السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
تشمل منع الهبوط والتزود بالوقود

واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين

الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٥٨ مساءً
واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فرضت واشنطن عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين تشمل منع الهبوطِ والتزودِ بالوقود وبيعِ التذاكر.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات من بين إجراءات أخرى ستتخذها، وذلك مع تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وكتب بيسنت على منصة “إكس” أن واشنطن: “ستمنع وصول شركتي الطيران الإيرانيتين” إلى مهابط الطائرات، وستحول أيضا دون “تزودهما بالوقود وبيع تذاكر” السفر، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.

تفاصيل العقوبات الأمريكية

وأضاف: “وحده التوصل إلى نتيجة مُرضية في المفاوضات يمكن أن ينهي هذه الدوامة”، فيما حذر بيسنت، الشركات من دفع أموال للإيرانيين للمرور في مضيق هرمز.

وأشار الوزير إلى فرض عقوبات على “هيئة مضيق هرمز الإيرانية”، وقال إننا سنمنع وصول الخطوط الجوية الإيرانية إلى أماكن الهبوط والتزود بالوقود ومبيعات التذاكر.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء، فرض عقوبات على “هيئة مضيق الخليج” التي أنشأتها طهران حديثاً لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم مرور.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان “إن محاولة القوات الإيرانية الأخيرة لابتزاز التجارة البحرية العالمية دليل على أن الغضب الاقتصادي ترك النظام في حاجة ماسة إلى السيولة”.

وحمل البيان أيضاً تهديداً لكل من يدفع رسوماً للهيئة الإيرانية، لأنهم “قد يقدمون الدعم ويتلقون الخدمات من” الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي قد “يكونون عرضة لخطر العقوبات”.

أضاف بيسنت أن “وزارة الخزانة حرمت النظام الإيراني من الإيرادات اللازمة لبرامج أسلحته ووكلائه الإرهابيين وطموحاته النووية”.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة نجحت في منع طهران من الوصول إلى “عشرات مليارات الدولارات من الإيرادات”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

باكستان: جهود الوساطة مستمرة ونحث كل الأطراف على ضبط النفس
العالم

باكستان: جهود الوساطة مستمرة ونحث كل الأطراف...

العالم
ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران.. تمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز
العالم

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع...

العالم