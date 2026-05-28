واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين

فرضت واشنطن عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين تشمل منع الهبوطِ والتزودِ بالوقود وبيعِ التذاكر.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات من بين إجراءات أخرى ستتخذها، وذلك مع تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وكتب بيسنت على منصة “إكس” أن واشنطن: “ستمنع وصول شركتي الطيران الإيرانيتين” إلى مهابط الطائرات، وستحول أيضا دون “تزودهما بالوقود وبيع تذاكر” السفر، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.

تفاصيل العقوبات الأمريكية

وأضاف: “وحده التوصل إلى نتيجة مُرضية في المفاوضات يمكن أن ينهي هذه الدوامة”، فيما حذر بيسنت، الشركات من دفع أموال للإيرانيين للمرور في مضيق هرمز.

وأشار الوزير إلى فرض عقوبات على “هيئة مضيق هرمز الإيرانية”، وقال إننا سنمنع وصول الخطوط الجوية الإيرانية إلى أماكن الهبوط والتزود بالوقود ومبيعات التذاكر.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء، فرض عقوبات على “هيئة مضيق الخليج” التي أنشأتها طهران حديثاً لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم مرور.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان “إن محاولة القوات الإيرانية الأخيرة لابتزاز التجارة البحرية العالمية دليل على أن الغضب الاقتصادي ترك النظام في حاجة ماسة إلى السيولة”.

وحمل البيان أيضاً تهديداً لكل من يدفع رسوماً للهيئة الإيرانية، لأنهم “قد يقدمون الدعم ويتلقون الخدمات من” الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي قد “يكونون عرضة لخطر العقوبات”.

أضاف بيسنت أن “وزارة الخزانة حرمت النظام الإيراني من الإيرادات اللازمة لبرامج أسلحته ووكلائه الإرهابيين وطموحاته النووية”.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة نجحت في منع طهران من الوصول إلى “عشرات مليارات الدولارات من الإيرادات”.