في إطار حملة ضغط ضد كوبا

واشنطن توجه لائحة اتهامات للزعيم الكوبي راؤول كاسترو

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥١ مساءً
المواطن- فريق التحرير

وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية فلوريدا الأمريكية اتهامات إلى الزعيم الثوري الكوبي راؤول كاسترو، في خطوة ينظر إليها على أنها تأتي في إطار حملة ضغط أوسع نطاقا ضد كوبا، وفقا لوثائق قضائية أعلن عنها اليوم.

ويستعد مدعون فيدراليون في ميامي لتوجيه لائحة اتهام تتعلق بالدور المزعوم لكاسترو في إسقاط طائرتين تابعتين لمنظمة “إخوة الإنقاذ” التي أسسها لاجئون كوبيون في ميامي، في عام 1996، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وكان كاسترو، البالغ من العمر 94 عاما حاليا، يشغل منصب وزير الدفاع الكوبي آنذاك.

وقال أحد المصدرين، شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم السماح له بالإدلاء بتصريحات علنية قبل الإعلان الرسمي، أن الاتهامات المتوقعة تشمل الاتهامات وتدمير طائرة.

ومن المتوقع أن يشارك القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي، تود بلانش، ومسئولون كبار آخرون في وزارة العدل في مراسم تقام في ميامي، اليوم الأربعاء، لتكريم ضحايا حادث إسقاط الطائرتين.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، الشعب الكوبي إلى المطالبة باقتصاد السوق الحر وقيادة جديدة، مؤكدا أن ذلك كفيل بفتح مسار جديد في العلاقات مع الولايات المتحدة.

