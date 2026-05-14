وزارة الإعلام تُنظم النسخة الثالثة من ملتقى إعلام الحج

تُنظم وزارة الإعلام مبادرة “ملتقى إعلام الحج” بنسختها الثالثة ضمن أعمال مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج، خلال المدة من 3 – 6 ذي الحجة 1447هـ الموافق 20 – 23 مايو 2026م، في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، بالشراكة مع 25 جهة من القطاعَين الحكومي والخاص.

ويعد الملتقى مجتمعًا وبيئةً إعلاميةً متكاملة تدعم الإعلاميين في إنجاز تغطياتهم لموسم الحج عبر تقنيات تفاعلية ومناطق إعلامية داعمة، تضم منصة الإيجاز الصحفي، ومعرضًا إبداعيًّا يبرز التحوّل في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويضم الملتقى مناطق متعددة، من أبرزها: “نافذة الحج” التي تتيح للزائر تجربة بصرية تعكس روحانية الحج، و”معرض التحوّل” الذي يستعرض المشروعات التحولية لخدمة ضيوف الرحمن بأسلوب بصري إبداعي عبر أجنحة مبتكرة ومتنوعة للأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، إضافةً إلى أستوديوهات مجهزة فنيًا وتقنيًّا، كما يضم الملتقى “مجتمع الإعلام” الذي يُسهم في توفير مساحة عمل وبناء العلاقات وتبادل الخبرات بين الإعلاميين.

ويشارك في “معرض التحوّل” عدد من الجهات، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ومبادرة “أمان”، إلى جانب شريك البنية التحتية الرقمية “سلام للاتصالات”، وشريك رئيسي “لكزس”.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز العمل المشترك بين وزارة الإعلام ومنظومتها والوسائل الإعلامية، وتوحيد الجهود الإعلامية من خلال إقامة مؤتمرات صحفية موحدة لموسم الحج.

ويأتي تنظيم النسخة الثالثة من الملتقى امتدادًا للنجاحات التي حققتها في النسختين السابقة، حيث شهدت حضور أكثر من 12 ألف إعلامي وزائر، ومشاركة 150 وسيلة إعلامية محلية وإقليمية ودولية، وإنتاج أكثر من 3 آلاف تغطية إعلامية، بمشاركة أكثر من (15) جهة حكومية وخاصة.

