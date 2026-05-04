“وزارة الاتصالات” تطلق برنامجًا لتدريب 20 ألف مواطن في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع “أمازون ويب سيرفيسز” (AWS)، إطلاق برنامج تدريبي وطني يستهدف تأهيل أكثر من 20 ألف مواطن ومواطنة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة والحوسبة السحابية، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية بالمهارات المستقبلية، ويدعم تنافسية المملكة في الاقتصاد الرقمي والانتقال إلى العصر الذكي.

ويأتي البرنامج في إطار جهود الوزارة لتوسيع قاعدة المواهب الوطنية المتخصصة في التقنيات المتقدمة، وتعزيز جاهزيتها لوظائف المستقبل، من خلال برامج نوعية بالشراكة مع كبرى الشركات التقنية العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

تدريب 20 ألف مواطن

وستعمل الوزارة مع “أمازون ويب سيرفيسز”، على تقديم البرنامج عبر أكاديمية أمازون ويب سيرفيسز، لإتاحة تجربة تدريبية متكاملة ومجانية عبر الإنترنت، تجمع المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتستهدف إعداد المتدربين لسوق العمل، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ودعم نمو القدرات الوطنية في القطاعات التقنية الواعدة.

ويتألف البرنامج من مسارين تدريبيين، تقدم من خلالهما أكاديمية “أمازون ويب سيرفيسز” تجربة تعليمية تركز على توظيف التقنيات المتقدمة في تنفيذ مشاريع تطبيقية، بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية للمتدربين، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، ودعم قدرة المنشآت على مواكبة المتغيرات التقنية.

ويشمل المسار الأول دورة تدريبية مكثفة في أساسيات الذكاء الاصطناعي، تستهدف تأهيل أكثر من 10 آلاف متدرب، من خلال محتوى يجمع التعلم النظري والتطبيق العملي، ويتناول أساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ومفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وحالات استخدامه في مختلف القطاعات، وأساسيات تدريب النماذج وتشغيلها، ومبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، إلى جانب استعراض خدمات “أمازون ويب سيرفيسز” في هذا المجال، بما يمكّن المتدربين من فهم الحلول الأنسب لمتطلبات الأعمال واتخاذ قرارات تقنية أكثر فاعلية.

أما المسار الثاني الذي يستهدف أكثر من 10 آلاف متدرب، فيتضمن دورة تدريبية في الحوسبة السحابية، يتعرف فيها المشاركون على المفاهيم الأساسية للحوسبة السحابية، وخدمات “أمازون ويب سيرفيسز” الرئيسية، وآليات الأمن والامتثال في البيئة السحابية، ونماذج التسعير وإدارة التكاليف، وأفضل ممارسات البنية السحابية، وفهم القيمة التجارية للتقنيات السحابية في دعم نمو الأعمال. ويسهم المسار في بناء أساس قوي بمجال هندسة البرمجيات، وتطوير مهارات التواصل وحل المشكلات والتعاون بما يدعم المسار المهني للمتدربين.

ومن المقرر أن يحصل المتدربون على شهادات دولية من أكاديمية “أمازون ويب سيرفيسز”، بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل.

ودعت الوزارة المهتمين إلى التسجيل أو الراغبين في معرفة مزيد من التفاصيل عن البرنامج التدريبي إلى زيارة الرابط التالي:

https://forms.nelc.gov.sa/ar/cloud-practitioner_ai.