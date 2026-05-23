وزارة البلديات والإسكان تؤكد جاهزية مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة

كشفت وزارة البلديات والإسكان عن جاهزية منظومة مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ، ضمن مهام ومسؤوليات الوزارة في الخطة العامة للطوارئ بالحج، المعتمدة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وذلك عبر (4) مراكز إيواء رئيسة، إضافة إلى (11) مستودعًا تضم المواد الغذائية اللازمة لدعم أعمال الإيواء والاستجابة الميدانية.

وأوضحت الوزارة أن مراكز الإيواء تهدف إلى تعزيز الجاهزية، ورفع مستوى الاستجابة السريعة للحالات الطارئة خلال موسم الحج، بما يضمن سلامة ضيوف الرحمن واستمرارية الخدمات المقدمة لهم.

وبيّنت أنه جرى تهيئة مراكز الإيواء في مشعري منى وعرفات، وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية من قبل المختصين بالأعمال والمساعدات الإنسانية، بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، وتشمل المنظومة مراكز “المعيصم، وعرفة (1)، وعرفة (2)”، المجهزة بخدمات الإيواء والدعم اللوجستي وفق أعلى معايير السلامة والجاهزية التشغيلية.

وأكدت الوزارة أن منظومة الجاهزية الميدانية تشمل توفير وإنشاء مواقع مؤقتة بكامل تجهيزاتها، كما تشمل المشاركة في تنفيذ فرضيات وورش عمل تدريبية؛ لرفع كفاءة الاستجابة وتعزيز سرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

وأشارت إلى أن منظومة الطوارئ تعتمد آلية تصعيد تشغيلية متدرجة من خلال مركز تنسيق عمليات الطوارئ بالحج، الذي تديره المديرية العامة للدفاع المدني، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ضمن منظومة متكاملة تعكس مستوى الجاهزية والاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.