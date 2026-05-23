Icon

المركزي الروسي يرفع أسعار صرف الدولار واليوان ويُخفِّض اليورو أمام الروبل Icon “البيئة”: وفرة عالية من الأضاحي لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن Icon “سدايا” تفعّل مراكز عمليات متنقلة ذكية لدعم أعمال الحج والتحليل اللحظي Icon حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة Icon استقالة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد Icon وزارة البلديات والإسكان تؤكد جاهزية مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة Icon مبادرة “طريق مكة” تختتم أعمالها في 10 دول عبر 17 منفذًا Icon ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم فحم في الصين إلى 90 شخصًا Icon طقس السبت.. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق Icon هندسة التظليل والتلطيف في مشاعر الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

وزارة البلديات والإسكان تؤكد جاهزية مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة

السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
وزارة البلديات والإسكان تؤكد جاهزية مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وزارة البلديات والإسكان عن جاهزية منظومة مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ، ضمن مهام ومسؤوليات الوزارة في الخطة العامة للطوارئ بالحج، المعتمدة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وذلك عبر (4) مراكز إيواء رئيسة، إضافة إلى (11) مستودعًا تضم المواد الغذائية اللازمة لدعم أعمال الإيواء والاستجابة الميدانية.
وأوضحت الوزارة أن مراكز الإيواء تهدف إلى تعزيز الجاهزية، ورفع مستوى الاستجابة السريعة للحالات الطارئة خلال موسم الحج، بما يضمن سلامة ضيوف الرحمن واستمرارية الخدمات المقدمة لهم.

وبيّنت أنه جرى تهيئة مراكز الإيواء في مشعري منى وعرفات، وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية من قبل المختصين بالأعمال والمساعدات الإنسانية، بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، وتشمل المنظومة مراكز “المعيصم، وعرفة (1)، وعرفة (2)”، المجهزة بخدمات الإيواء والدعم اللوجستي وفق أعلى معايير السلامة والجاهزية التشغيلية.

وأكدت الوزارة أن منظومة الجاهزية الميدانية تشمل توفير وإنشاء مواقع مؤقتة بكامل تجهيزاتها، كما تشمل المشاركة في تنفيذ فرضيات وورش عمل تدريبية؛ لرفع كفاءة الاستجابة وتعزيز سرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

وأشارت إلى أن منظومة الطوارئ تعتمد آلية تصعيد تشغيلية متدرجة من خلال مركز تنسيق عمليات الطوارئ بالحج، الذي تديره المديرية العامة للدفاع المدني، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ضمن منظومة متكاملة تعكس مستوى الجاهزية والاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البلديات والإسكان: تشغيل 65 مركز خدمات وتهيئة 20 جسرًا بالمشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ
السعودية

البلديات والإسكان: تشغيل 65 مركز خدمات وتهيئة...

السعودية
وزير الصحة يقف ميدانيًا على جاهزية الخدمات الصحية بالمشاعر المقدسة
السعودية

وزير الصحة يقف ميدانيًا على جاهزية الخدمات...

السعودية
وزارة الحج والعمرة تُكمل استعداداتها لخطط التفويج في المشاعر المقدسة
أخبار رئيسية

وزارة الحج والعمرة تُكمل استعداداتها لخطط التفويج...

أخبار رئيسية
المشاعر المقدسة.. مدن ذكية عملاقة تولد خلال أيام وتعود لهدوئها بانتهاء الحج
السعودية

المشاعر المقدسة.. مدن ذكية عملاقة تولد خلال...

السعودية
الشؤون الإسلامية: تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بجوامع ومساجد الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة
السعودية

الشؤون الإسلامية: تقليص مدة الانتظار بين الأذان...

السعودية
حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
السعودية

حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة...

السعودية
اللواء الحربي يتفقد قوة الأمن البيئي المشاركة في حج هذا العام
السعودية

اللواء الحربي يتفقد قوة الأمن البيئي المشاركة...

السعودية