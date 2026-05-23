Icon

المركز الوطني لسلامة النقل يستعرض تقنياته الحديثة في ملتقى إعلام الحج 2026 Icon أمانة جدة تعزز جاهزية الطرق والمحاور الرئيسة لموسم حج 1447هـ Icon “حافلات المدينة” تُفعّل خدمة النقل الترددي للمسجد النبوي ومسجد قباء يوم عرفة وصلاة العيد Icon وزارة الحج والعمرة: أكثر من 3.4 ملايين قراءة لبطاقة “نسك” و80 ألف جولة رقابية منذ بداية الحج Icon الملك سلمان وولي العهد يُعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ محمد فيصل الصباح Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أمير دولة قطر Icon أمانة الرياض تطلق مبادرة “ثلث الأضحية” بمشاركة 1500 متطوع لدعم الأسر المحتاجة Icon الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 4 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج Icon أمانة الباحة تكمل استعداداتها لعيد الأضحى بخطط تشغيلية وميدانية متكاملة Icon الموارد البشرية: ضيافة الأطفال في حج 1447هـ تعزّز الطمأنينة وتدعم استقرار تجربة الحاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

وزارة الحج والعمرة: أكثر من 3.4 ملايين قراءة لبطاقة “نسك” و80 ألف جولة رقابية منذ بداية الحج

السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
وزارة الحج والعمرة: أكثر من 3.4 ملايين قراءة لبطاقة “نسك” و80 ألف جولة رقابية منذ بداية الحج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وزارة الحج والعمرة عن عدد من المؤشرات التشغيلية والخدمية المسجلة خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى 6 ذي الحجة 1447هـ، في إطار جهودها المستمرة لخدمة ضيوف الرحمن ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج.
وأوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية نفذت أكثر من 80 ألف جولة رقابية لمتابعة جاهزية الخدمات والتأكد من التزام الجهات المقدمة لها بالمعايير المعتمدة، فيما تجاوز عدد خدمات العناية المقدمة عبر منصة “نسك” 173 ألف خدمة، دعمًا لتجربة الحجاج وتلبية احتياجاتهم خلال رحلتهم الإيمانية.
وفي جانب الخدمات الرقمية، سجلت بطاقات “نسك” أكثر من 3.4 ملايين عملية قراءة عبر نقاط التحقق المختلفة، بما يسهم في تسهيل حركة الحجاج وتعزيز كفاءة إدارة الخدمات المقدمة لهم.
كما استقبل مركز الاتصال الموحد على الرقم (1966) أكثر من 154 ألف مكالمة، قدّم من خلالها الدعم والإرشاد والاستجابة لاستفسارات ضيوف الرحمن على مدى الساعة وبعدد من اللغات.
وفي إطار الجهود التوعوية، وزّعت الوزارة أكثر من 670 ألف مادة ودليل توعوي، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الحجاج وإرشادهم إلى الأنظمة والتعليمات والخدمات المتاحة، بما يعزز سلامتهم وييسّر أداء مناسكهم، كما استفاد في جانب المبادرات المجتمعية أكثر من 271 ألف حاج من المبادرات التي ينفذها فريق السعادة، ضمن برامج تهدف إلى إثراء تجربة الحاج وتعزيز جودة الخدمات الإنسانية المقدمة له.
وأكدت وزارة الحج والعمرة أن هذه المؤشرات تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات العاملة في منظومة الحج، واستمرار العمل على تسخير الإمكانات التقنية والبشرية كافة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يحقق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق من رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بتجربة الحج وتطوير الخدمات المقدمة للحجاج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزارة الحج والعمرة تدعو ضيوف الرحمن إلى المحافظة على بطاقة “نسك” والاستفادة من خدماتها
السعودية

وزارة الحج والعمرة تدعو ضيوف الرحمن إلى...

السعودية
وزارة الحج والعمرة تعلن تقويم موسم العمرة لعام 1448هـ
أخبار رئيسية

وزارة الحج والعمرة تعلن تقويم موسم العمرة...

أخبار رئيسية