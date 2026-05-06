Icon

الحرات البركانية بترُبة تحتضن مشاهد مطرية لافتة Icon أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلاب جامعة المجمعة Icon القيادة تعزي تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح Icon وزارة الحج والعمرة تؤكد أهمية الحصول على تصريح الحج عبر القنوات الرسمية Icon برعاية وزير الداخلية.. حرس الحدود يدشّن عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر Icon ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى Icon انطلاق بطولة طيران ناس التصنيفية للبادل بمشاركة أكثر من 380 لاعبًا ولاعبة Icon السعودية وتركيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل للجوازات الدبلوماسية والخاصة Icon قوات أمن الحج تضبط 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج Icon حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر بالعالم تغادر المتوسط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
قبل أداء المناسك

وزارة الحج والعمرة تؤكد أهمية الحصول على تصريح الحج عبر القنوات الرسمية

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٤ مساءً
وزارة الحج والعمرة تؤكد أهمية الحصول على تصريح الحج عبر القنوات الرسمية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى التأكد من الحصول على تصريح الحج عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضحت أن تأشيرة الحج هي التأشيرة الوحيدة التي تتيح لحاملها أداء الفريضة، وأن الحصول على التصريح يتم عبر القنوات الرسمية وفق الإجراءات المعتمدة، بما يضمن انتظام رحلة الحاج منذ قدومه حتى إتمام النسك.

وبيّنت أن الالتزام بالحصول على تصريح الحج يسهم في تمكين الحاج من الاستفادة من الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة، ويعزز من سلامته وسلامة ضيوف الرحمن، في ظل منظومة متكاملة لإدارة الحشود وتنظيم التنقل.

وحذّرت الوزارة من التعامل مع القنوات غير الرسمية أو العروض الوهمية التي تروّج لتصاريح أو تأشيرات غير نظامية، لما قد يترتب على ذلك من عدم القدرة على أداء المناسك أو التعرض للعقوبات النظامية، مضيفةً أن الحصول على تصريح الحج عبر القنوات الرسمية يسهم في تيسير رحلة الحاج، وضمان حصوله على الخدمات المتنوعة، ضمن بيئة منظمة وآمنة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد