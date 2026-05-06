وزارة الحج والعمرة تؤكد أهمية الحصول على تصريح الحج عبر القنوات الرسمية

دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى التأكد من الحصول على تصريح الحج عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضحت أن تأشيرة الحج هي التأشيرة الوحيدة التي تتيح لحاملها أداء الفريضة، وأن الحصول على التصريح يتم عبر القنوات الرسمية وفق الإجراءات المعتمدة، بما يضمن انتظام رحلة الحاج منذ قدومه حتى إتمام النسك.

وبيّنت أن الالتزام بالحصول على تصريح الحج يسهم في تمكين الحاج من الاستفادة من الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة، ويعزز من سلامته وسلامة ضيوف الرحمن، في ظل منظومة متكاملة لإدارة الحشود وتنظيم التنقل.

وحذّرت الوزارة من التعامل مع القنوات غير الرسمية أو العروض الوهمية التي تروّج لتصاريح أو تأشيرات غير نظامية، لما قد يترتب على ذلك من عدم القدرة على أداء المناسك أو التعرض للعقوبات النظامية، مضيفةً أن الحصول على تصريح الحج عبر القنوات الرسمية يسهم في تيسير رحلة الحاج، وضمان حصوله على الخدمات المتنوعة، ضمن بيئة منظمة وآمنة.