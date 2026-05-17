وزارة الحج والعمرة تدعو ضيوف الرحمن إلى المحافظة على بطاقة “نسك” والاستفادة من خدماتها

دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى المحافظة على بطاقة “نسك” وارتدائها طوال رحلتهم؛ لما تمثله من وسيلة موثوقة للتعريف بالحاج وتيسير تنقله بين المشاعر المقدسة ومواقع الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن بطاقة “نسك” تُعد من الأدوات الأساسية التي تسهم في تنظيم رحلة الحاج، حيث ترتبط بالعديد من الخدمات الميدانية والتنظيمية، وتساعد في تسهيل الوصول إلى المرافق والخدمات، وتعزز من سرعة تقديم الدعم عند الحاجة.

وأشارت الوزارة إلى أن إبقاء البطاقة ظاهرة بشكل دائم يُسهم في تسريع الإجراءات في مختلف مواقع الخدمة، ويدعم جهود الفرق الميدانية في تقديم الإرشاد والمساندة، لا سيما في حالات الاستفسار أو فقدان الاتجاه.

كما دعت الوزارة ضيوف الرحمن إلى التأكد من وضوح بيانات البطاقة، للاستفادة منها في تسهيل الوصول إلى كافة الخدمات والتنقل بين المواقع المختلفة، بما يعزز من تجربة ميسّرة ومطمئنة خلال أداء المناسك.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن بطاقة “نسك” تمثل جزءًا مهمًا من منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويسهم استخدامها بالشكل الصحيح في إتمام الرحلة بيسر وطمأنينة.