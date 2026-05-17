روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب | ترامب لإيران: الوقت ينفد | الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح | الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني | أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز | المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع | القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة | وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية | العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة | ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات

خلال رحلة الحج

وزارة الحج والعمرة تدعو ضيوف الرحمن إلى المحافظة على بطاقة “نسك” والاستفادة من خدماتها

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٥ صباحاً
وزارة الحج والعمرة تدعو ضيوف الرحمن إلى المحافظة على بطاقة "نسك" والاستفادة من خدماتها
المواطن- فريق التحرير

دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى المحافظة على بطاقة “نسك” وارتدائها طوال رحلتهم؛ لما تمثله من وسيلة موثوقة للتعريف بالحاج وتيسير تنقله بين المشاعر المقدسة ومواقع الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن بطاقة “نسك” تُعد من الأدوات الأساسية التي تسهم في تنظيم رحلة الحاج، حيث ترتبط بالعديد من الخدمات الميدانية والتنظيمية، وتساعد في تسهيل الوصول إلى المرافق والخدمات، وتعزز من سرعة تقديم الدعم عند الحاجة.

وأشارت الوزارة إلى أن إبقاء البطاقة ظاهرة بشكل دائم يُسهم في تسريع الإجراءات في مختلف مواقع الخدمة، ويدعم جهود الفرق الميدانية في تقديم الإرشاد والمساندة، لا سيما في حالات الاستفسار أو فقدان الاتجاه.

كما دعت الوزارة ضيوف الرحمن إلى التأكد من وضوح بيانات البطاقة، للاستفادة منها في تسهيل الوصول إلى كافة الخدمات والتنقل بين المواقع المختلفة، بما يعزز من تجربة ميسّرة ومطمئنة خلال أداء المناسك.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن بطاقة “نسك” تمثل جزءًا مهمًا من منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويسهم استخدامها بالشكل الصحيح في إتمام الرحلة بيسر وطمأنينة.

