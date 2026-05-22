وزارة الحج والعمرة تُكمل استعداداتها لخطط التفويج في المشاعر المقدسة

أكملت وزارة الحج والعمرة استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ، ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية، تهدف إلى تعزيز انسيابية تنقّل ضيوف الرحمن، ورفع كفاءة إدارة الحشود، بما يحقق سلامتهم ويُيسّر أداءهم للمناسك في مختلف مراحل الرحلة.

وشملت أعمال الجاهزية تدريب أكثر من (30) ألف كادر من العاملين في موسم الحج على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية، بما يعزز كفاءة التنفيذ، ويدعم سرعة التعامل مع المتغيرات التشغيلية خلال الموسم.

وفي إطار الاستعداد لعمليات التفويج، جرى تدريب أكثر من (600) عضو تفويج، و(5 آلاف) قائد فوج، على المنظومة الرقمية والمهام الميدانية المرتبطة بتنظيم حركة الحجاج في المشاعر المقدسة، إلى جانب تنفيذ تجارب فرضية لقياس الجاهزية التشغيلية، واختبار كفاءة الإجراءات الميدانية، بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وتعتمد خطط التفويج على منظومة تشغيلية مدعومة بالحلول الرقمية وقراءة البيانات اللحظية؛ بما يسهم في تنظيم حركة الحشود، ورفع كفاءة التنقل بين المشاعر، وتعزيز سرعة الاستجابة الميدانية في المواقع ذات الكثافة العالية.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة الاستعداد المبكر التي تنفذها وزارة الحج والعمرة بالتكامل مع الجهات المعنية، بما يعكس العناية المتواصلة بضيوف الرحمن، والحرص على تقديم تجربة حج تتسم بالطمأنينة والانسيابية في مختلف مراحلها.