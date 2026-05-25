وزارة الداخلية: الالتزام بالأنظمة والتعليمات يسهم في تعزيز سلامة ضيوف الرحمن وانسيابية تنقلهم

أكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج يسهم في المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتعزيز كفاءة إدارة الحشود وتحقيق الانسيابية العالية في التنقل بين المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1447هـ.
وأوضحت الوزارة أن الخطط الأمنية والتنظيمية والخدمية التشغيلية في الحج، تهدف إلى تمكين الأشخاص الذين يحملون تصاريح بالحج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، عبر منظومة وطنية متكاملة تشارك فيها مختلف الجهات الأمنية والخدمية والصحية والتنظيمية.
وبيّنت وزارة الداخلية أن ما يُنفذ من إجراءات تنظيمية وميدانية يأتي في إطار حرص المملكة العربية السعودية على توفير بيئة آمنة ومنظمة لضيوف الرحمن، وتوفير خدمات ذات جودة عالية، أحد أهداف رؤية المملكة 2030.
ودعت ضيوف الرحمن إلى التقيد بالتعليمات المنظمة للحج، والالتزام بمسارات الحركة والتنقل، واستخدام وسائل النقل المعتمدة، والتعاون مع رجال الأمن والجهات المختصة، لتعزيز كفاءة الأداء الميداني في المواقع ذات الكثافة العالية.