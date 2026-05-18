وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج

شدّدت وزارة الداخلية على أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج، وأن الحصول على تصريح بالحج شرط أساسي لأداء فريضة الحج.
وأهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447هـ) والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وعدم مخالفة هذه التعليمات حتى لا تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.
ودعت وزارة الداخلية إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.