جمعيات ومتطوعو جازان يشاركون في توديع الحجاج ضمن مبادرة “على خُطى النُّسك” الأرصاد: تعامد أشعة الشمس ظاهرة فلكية طبيعية تتكرر سنويًا ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران.. تمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز بحضور رئيس هيئة الترفيه.. الأوكراني أوسيك يحسم نزال الجيزة أمام فيرهوفن وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج اللواء الركن العنزي يتفقد مهام وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية المشاركة في الحج مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في الحج مصرع 28 شخصًا إثر انهيار منجم ذهب في أنغولا جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعلن مقتل المشتبه به بعد تبادل إطلاق نار انتشار أمني مكثف قرب البيت الأبيض عقب حادث إطلاق نار
اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج بنسخته الثالثة، الذي نظمته وزارة الإعلام في الفترة (3 – 6 ذي الحجة 1447هـ) الموافق (20-23 مايو 2026م)، للتوعية بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسك الحج بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة، وذلك في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.
واستعرضت “الداخلية” لزوار الجناح تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهودها في موسم الحج للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ومبادرة “طريق مكة”، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تنفذها للعام التاسع في (17) منفذًا عبر (10) دول هذا العام (1447هـ / 2026م)، وإبراز جهود القطاعات الأمنية في حملة “لا حج بلا تصريح”، والعقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج، وكل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911).