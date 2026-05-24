وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج

اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج بنسخته الثالثة، الذي نظمته وزارة الإعلام في الفترة (3 – 6 ذي الحجة 1447هـ) الموافق (20-23 مايو 2026م)، للتوعية بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسك الحج بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة، وذلك في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.

واستعرضت “الداخلية” لزوار الجناح تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهودها في موسم الحج للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ومبادرة “طريق مكة”، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تنفذها للعام التاسع في (17) منفذًا عبر (10) دول هذا العام (1447هـ / 2026م)، وإبراز جهود القطاعات الأمنية في حملة “لا حج بلا تصريح”، والعقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج، وكل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911).