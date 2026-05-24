Icon

جمعيات ومتطوعو جازان يشاركون في توديع الحجاج ضمن مبادرة “على خُطى النُّسك” Icon الأرصاد: تعامد أشعة الشمس ظاهرة فلكية طبيعية تتكرر سنويًا Icon ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران.. تمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز Icon بحضور رئيس هيئة الترفيه.. الأوكراني أوسيك يحسم نزال الجيزة أمام فيرهوفن Icon وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج Icon اللواء الركن العنزي يتفقد مهام وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية المشاركة في الحج Icon مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في الحج Icon مصرع 28 شخصًا إثر انهيار منجم ذهب في أنغولا Icon جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعلن مقتل المشتبه به بعد تبادل إطلاق نار Icon انتشار أمني مكثف قرب البيت الأبيض عقب حادث إطلاق نار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
بنسخته الثالثة

وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج

الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج بنسخته الثالثة، الذي نظمته وزارة الإعلام في الفترة (3 – 6 ذي الحجة 1447هـ) الموافق (20-23 مايو 2026م)، للتوعية بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسك الحج بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة، وذلك في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.

واستعرضت “الداخلية” لزوار الجناح تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهودها في موسم الحج للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ومبادرة “طريق مكة”، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تنفذها للعام التاسع في (17) منفذًا عبر (10) دول هذا العام (1447هـ / 2026م)، وإبراز جهود القطاعات الأمنية في حملة “لا حج بلا تصريح”، والعقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج، وكل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911).

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذيرات وإرشادات لمرضى الربو خلال الحج
أخبار رئيسية

تحذيرات وإرشادات لمرضى الربو خلال الحج

أخبار رئيسية
وزارة الداخلية تستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي وأمن الحج في ملتقى إعلام الحج
السعودية

وزارة الداخلية تستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي وأمن...

السعودية
وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج
السعودية

وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها...

السعودية
السفر إلى الحج قديمًا… حكاية جماعية تختزن الصبر والتكاتف وروح البساطة
السعودية

السفر إلى الحج قديمًا… حكاية جماعية تختزن...

السعودية
الأرصاد: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في مكة المكرمة والمشاعر خلال الحج
السعودية

الأرصاد: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في...

السعودية
مدير الأمن العام: إدارة الحشود في الحج منظومة متقدمة قائمة على الاستباقية والتقنية
أخبار رئيسية

مدير الأمن العام: إدارة الحشود في الحج...

أخبار رئيسية
مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في الحج
السعودية

مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج...

السعودية
إبراز التصاريح لرجال الأمن شرط للدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما
السعودية

إبراز التصاريح لرجال الأمن شرط للدخول إلى...

السعودية