وزارة الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين والزوار لمواصلة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج

دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين والزوار لمواصلة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن ويسر وطمأنينة، مؤكدة استمرار قوات أمن الحج في أداء مهامها في المداخل والممرات المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة كافة، والتعامل بحزم مع المخالفين.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع التقيد بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في منطقة مكة المكرمة.