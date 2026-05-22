وزارة الداخلية تستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي وأمن الحج في ملتقى إعلام الحج

تواصل وزارة الداخلية مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج بنسخته الثالثة، الذي تنظمه وزارة الإعلام خلال الفترة (3 – 6 ذي الحجة 1447هـ) الموافق (20 – 23 مايو 2026م)، للتوعية بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن بأداء نسك الحج بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة، وذلك في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.

وتستعرض “الداخلية” لزوار الجناح، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهودها في موسم الحج للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ومبادرة “طريق مكة”، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية 2030، التي تنفذها للعام التاسع في (17) منفذًا عبر (10) دول هذا العام (1447هـ/ 2026م)، وإبراز جهود القطاعات الأمنية في حملة “لا حج بلا تصريح”، والعقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911).