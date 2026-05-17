روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 556 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢١ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 556 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقال البيان “بين الساعة 10:00 مساء يوم 16 مايو الجاري والساعة 7:00 صباح اليوم الأحد بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 556 طائرة مسيرة أوكرانية”، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن المسيرات الأوكرانية تم إسقاطها “فوق مقاطعات بيلجورود، وكالوجا، وكورسك، وأوريول، وبريانسك، وفورونيج، وتولا، وسمولينسك، وبسكوف، وليبيتسك، وتفير، وروستوف، وإقليم كراسنودار، ومنطقة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق حوضي البحر الأسود وبحر آزوف”.

