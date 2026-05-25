وزارة السياحة تطلق خدمة التسكين الذكي للحجاج

أطلقت وزارة السياحة خدمة التسكين الذكي للحجاج في خطوة تطويرية بالتزامن مع موسم حج 1447هـ، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن راحة ضيوف الرحمن عبر حلول رقمية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وتمكن الخدمة الجهات التشغيلية من متابعة الحالة اللحظية لوصول الحجاج، وإدارة توزيعهم على المساكن بكفاءة أعلى، إلى جانب قياس الأداء التشغيلي عبر مؤشرات زمن الوصول ومدة التشغيل ونسب الإشغال، كما تدعم الخدمة غرف العمليات في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات مباشرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري، أن خدمة التسكين الذكي تهدف إلى رفع كفاءة عمليات استقبال الحجاج وتسكينهم بشكل لحظي، إضافة إلى تقليل وقت الانتظار عند الوصول إلى مقار السكن من خلال مشاركة بياناتهم مسبقًا مع مقدمي خدمات الإسكان، وتتيح الخدمة التحقق من بيانات الحجاج آليًا دون الحاجة لإجراءات يدوية، بما يعزز دقة الإجراءات ويحد من الأخطاء البشرية.

— وزارة السياحة (@Saudi_MT) May 24, 2026

وأشار إلى أن رحلة الحاج ضمن منظومة التسكين الذكي تبدأ من إغلاق كشف الركاب في منفذ الوصول، ثم مشاركة بيانات الحجاج مع مقر السكن مسبقًا، يليها تجهيز بيانات الغرف والتوزيع المتوقع قبل وصولهم، يتم بعدها تسجيل دخولهم آليًا لدى وصولهم عبر بوابات ذكية تقرأ بطاقة نسك، مع متابعة الحالة التشغيلية عبر لوحة تحكم موحدة وإصدار تقارير تحليلية عبر المنصة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن التزام وزارة السياحة المستمر بتحسين تجربة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر، وطمأنينة، عبر توظيف التقنيات الحديثة لرفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.