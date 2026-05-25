Icon

المركز الإحصائي الخليجي: دول مجلس التعاون تواصل ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية وتنموية عالميًا Icon حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية Icon نسك الحاج “يوم التروية” Icon طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon يوم التروية.. منى تنبض بالحجيج وتُجسّد واحدة من أعظم منظومات إدارة الحشود في العالم Icon وزير الإعلام يزور جريدة أم القرى ومقار منظومة الإعلام بالمشاعر المقدسة وعدد من الجهات الأمنية Icon الدفاع المدني يعزز انتشاره ميدانيًا في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن Icon حافلات المدينة تعلن إيقاف خدمة النقل العام مؤقتًا ضمن الترتيبات التشغيلية لموسم الحج Icon أكثر من 130 خدمة في تطبيق نسك لتيسير رحلة ضيوف الرحمن Icon القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في المهام الأمنية بموسم حج 1447هـ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
بالتزامن مع موسم حج 1447هـ

وزارة السياحة تطلق خدمة التسكين الذكي للحجاج

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
وزارة السياحة تطلق خدمة التسكين الذكي للحجاج
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت وزارة السياحة خدمة التسكين الذكي للحجاج في خطوة تطويرية بالتزامن مع موسم حج 1447هـ، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن راحة ضيوف الرحمن عبر حلول رقمية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وتمكن الخدمة الجهات التشغيلية من متابعة الحالة اللحظية لوصول الحجاج، وإدارة توزيعهم على المساكن بكفاءة أعلى، إلى جانب قياس الأداء التشغيلي عبر مؤشرات زمن الوصول ومدة التشغيل ونسب الإشغال، كما تدعم الخدمة غرف العمليات في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات مباشرة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري، أن خدمة التسكين الذكي تهدف إلى رفع كفاءة عمليات استقبال الحجاج وتسكينهم بشكل لحظي، إضافة إلى تقليل وقت الانتظار عند الوصول إلى مقار السكن من خلال مشاركة بياناتهم مسبقًا مع مقدمي خدمات الإسكان، وتتيح الخدمة التحقق من بيانات الحجاج آليًا دون الحاجة لإجراءات يدوية، بما يعزز دقة الإجراءات ويحد من الأخطاء البشرية.

وأشار إلى أن رحلة الحاج ضمن منظومة التسكين الذكي تبدأ من إغلاق كشف الركاب في منفذ الوصول، ثم مشاركة بيانات الحجاج مع مقر السكن مسبقًا، يليها تجهيز بيانات الغرف والتوزيع المتوقع قبل وصولهم، يتم بعدها تسجيل دخولهم آليًا لدى وصولهم عبر بوابات ذكية تقرأ بطاقة نسك، مع متابعة الحالة التشغيلية عبر لوحة تحكم موحدة وإصدار تقارير تحليلية عبر المنصة.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن التزام وزارة السياحة المستمر بتحسين تجربة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر، وطمأنينة، عبر توظيف التقنيات الحديثة لرفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد