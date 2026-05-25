وزارة السياحة تطلق خدمة التسكين الذكي للحجاج

المركز الإحصائي الخليجي: دول مجلس التعاون تواصل ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية وتنموية عالميًا حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية نسك الحاج “يوم التروية” طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق يوم التروية.. منى تنبض بالحجيج وتُجسّد واحدة من أعظم منظومات إدارة الحشود في العالم وزير الإعلام يزور جريدة أم القرى ومقار منظومة الإعلام بالمشاعر المقدسة وعدد من الجهات الأمنية الدفاع المدني يعزز انتشاره ميدانيًا في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن حافلات المدينة تعلن إيقاف خدمة النقل العام مؤقتًا ضمن الترتيبات التشغيلية لموسم الحج أكثر من 130 خدمة في تطبيق نسك لتيسير رحلة ضيوف الرحمن القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في المهام الأمنية بموسم حج 1447هـ
أطلقت وزارة السياحة خدمة التسكين الذكي للحجاج في خطوة تطويرية بالتزامن مع موسم حج 1447هـ، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن راحة ضيوف الرحمن عبر حلول رقمية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وتمكن الخدمة الجهات التشغيلية من متابعة الحالة اللحظية لوصول الحجاج، وإدارة توزيعهم على المساكن بكفاءة أعلى، إلى جانب قياس الأداء التشغيلي عبر مؤشرات زمن الوصول ومدة التشغيل ونسب الإشغال، كما تدعم الخدمة غرف العمليات في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات مباشرة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري، أن خدمة التسكين الذكي تهدف إلى رفع كفاءة عمليات استقبال الحجاج وتسكينهم بشكل لحظي، إضافة إلى تقليل وقت الانتظار عند الوصول إلى مقار السكن من خلال مشاركة بياناتهم مسبقًا مع مقدمي خدمات الإسكان، وتتيح الخدمة التحقق من بيانات الحجاج آليًا دون الحاجة لإجراءات يدوية، بما يعزز دقة الإجراءات ويحد من الأخطاء البشرية.
في خطوة تطويرية خلال موسم الحج، أطلقت وزارة السياحة خدمة التسكين الذكي للحجاج لتعزيز سرعة وكفاءة عمليات الاستقبال والتسكين، عبر تكامل رقمي يسهل الإجراءات ويرتقي بتجربة ضيوف الرحمن. #حياكم_الله pic.twitter.com/9PEUqhK2Ul
— وزارة السياحة (@Saudi_MT) May 24, 2026
وأشار إلى أن رحلة الحاج ضمن منظومة التسكين الذكي تبدأ من إغلاق كشف الركاب في منفذ الوصول، ثم مشاركة بيانات الحجاج مع مقر السكن مسبقًا، يليها تجهيز بيانات الغرف والتوزيع المتوقع قبل وصولهم، يتم بعدها تسجيل دخولهم آليًا لدى وصولهم عبر بوابات ذكية تقرأ بطاقة نسك، مع متابعة الحالة التشغيلية عبر لوحة تحكم موحدة وإصدار تقارير تحليلية عبر المنصة.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن التزام وزارة السياحة المستمر بتحسين تجربة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر، وطمأنينة، عبر توظيف التقنيات الحديثة لرفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.