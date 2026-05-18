وزارة الصناعة تعلن فوز 11 شركة بمواقع تعدينية في مجمع كسارات الصمان

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن الشركات الفائزة بالمنافسة على (11) موقعًا تعدينيًّا في مجمع كسارات الصمان بالمنطقة الشرقية، والمخصّصة لاستغلال خام البحص، بإجمالي مساحة تبلغ (9) كيلومترات مربعة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الاستفادة من الخامات المعدنية في المملكة، لا سيما الداعمة لمشاريع البناء والتشييد والتنمية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن الشركات الفائزة شملت شركة شبه الجزيرة للمقاولات، وشركة ماجد محمد العضيب، وشركة الاجتياز للمقاولات، وشركة عبدالرحمن زايد المحطب، وشركة ويسترن بينونة للمقاولات، إضافة إلى شركة النمال للمقاولات، وشركة المهذل للمقاولات العامة، وشركة سليمان بن صالح المهيلب للتعدين، وشركة المركز الاقتصادي للمقاولات، وشركة أنساب للمقاولات العامة، وشركة جيت واي للمقاولات العامة.

وبيّن أن الإعلان عن الفائزين يأتي بعد استكمال مراحل المنافسة التي تضمّنت مرحلة استقبال الطلبات خلال الفترة من 15 فبراير 2026م حتى 6 مارس 2026م، تلتها مرحلة تأهيل الشركات المتقدمة، ثم مرحلة إجراء المزايدة على المواقع المطروحة.

ويأتي طرح المواقع التعدينية للمنافسة في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التعدين بوصفه ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي، ورفع مستوى الحوكمة في الأنشطة التعدينية، إلى جانب حماية مواقع التعدين من التعديات غير النظامية، والإسهام في تنمية المناطق المحيطة بالمشاريع التعدينية.