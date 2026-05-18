فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن Icon سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة Icon سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة Icon مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي Icon خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك Icon 10 وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين Icon وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج Icon الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة Icon 32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS

وزارة الصناعة تعلن فوز 11 شركة بمواقع تعدينية في مجمع كسارات الصمان

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٠ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن الشركات الفائزة بالمنافسة على (11) موقعًا تعدينيًّا في مجمع كسارات الصمان بالمنطقة الشرقية، والمخصّصة لاستغلال خام البحص، بإجمالي مساحة تبلغ (9) كيلومترات مربعة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الاستفادة من الخامات المعدنية في المملكة، لا سيما الداعمة لمشاريع البناء والتشييد والتنمية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن الشركات الفائزة شملت شركة شبه الجزيرة للمقاولات، وشركة ماجد محمد العضيب، وشركة الاجتياز للمقاولات، وشركة عبدالرحمن زايد المحطب، وشركة ويسترن بينونة للمقاولات، إضافة إلى شركة النمال للمقاولات، وشركة المهذل للمقاولات العامة، وشركة سليمان بن صالح المهيلب للتعدين، وشركة المركز الاقتصادي للمقاولات، وشركة أنساب للمقاولات العامة، وشركة جيت واي للمقاولات العامة.
وبيّن أن الإعلان عن الفائزين يأتي بعد استكمال مراحل المنافسة التي تضمّنت مرحلة استقبال الطلبات خلال الفترة من 15 فبراير 2026م حتى 6 مارس 2026م، تلتها مرحلة تأهيل الشركات المتقدمة، ثم مرحلة إجراء المزايدة على المواقع المطروحة.
ويأتي طرح المواقع التعدينية للمنافسة في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التعدين بوصفه ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي، ورفع مستوى الحوكمة في الأنشطة التعدينية، إلى جانب حماية مواقع التعدين من التعديات غير النظامية، والإسهام في تنمية المناطق المحيطة بالمشاريع التعدينية.

