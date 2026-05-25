وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 603 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤١ مساءً
المواطن- فريق التحرير

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 603 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر مارس 2026، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوسُّع المنشآت الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح الجرَّاح أن الطلبات المعالجة تشمل 572 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و31 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 1431 بندًا.
وأفاد أن خدمة الفسح الكيميائي تمكِّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة “صناعي”، مبينًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهِّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
وأكَّد الجراح أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي، من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزِّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.

