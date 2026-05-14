وزارة الطاقة: بدء مرحلة التأهيل لمنافسات إنشاء مشروعات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بالصهاريج وتملُّكها وتشغيلها

أعلنت وزارة الطاقة، اليوم، بدء مرحلة تأهيل المتقدمين لمنافسات إنشاء مشروعات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بالصهاريج وتملُّكها وتشغيلها، في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

ودعت الوزارة الجهات الراغبة في دخول المنافسات إلى التواصل معها، عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، للحصول على كراسة التأهيل، في موعد أقصاه 3 محرم 1448هـ، الموافق 18 يونيو 2026م، مُبيّنةً أن آخر موعد لاستقبال وثائق التأهيل هو 16 صفر 1448هـ، الموافق 30 يوليو 2026م.

ويأتي إطلاق هذه المنافسات ضمن جهود الوزارة لتعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، والارتقاء بجودة الخدمات فيه، والإسهام في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة في هذا المجال الحيوي.

وتمثل هذه المنافسات امتدادًا للجهود المبذولة لتطوير وتوسعة خدمات القطاع، وتعزيزًا لاستخدام التقنية لتيسير الوصول إلى الغاز الطبيعي، الأمر الذي سيسهم بإذن الله في إزاحة الوقود السائل، ويدعم إحلال الغاز الطبيعي محله، في إطار رؤية المملكة 2030؛ بهدف تعزيز المنافع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من الموارد البترولية.