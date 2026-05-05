وزارة المالية: 260 مليار ريال الإيرادات الفعلية لميزانية الربع الأول 2026

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

كشفت ميزانية المملكة للربع الأول 2026 التي أعلنتها وزارة المالية اليوم الثلاثاء أن الانفاق الفعلي بلغ 387 مليار ريال، فيما سجلت الإيرادات 260 مليار ريال، وبلغ العجز الفعلي 26 مليار ريال مليار ريال.

وبحسب تقرير أداء ميزانية السعودية للربع الأول من 2026، بلغت إجمالي الإيرادات النفطية 144 مليار ريال، وجاءت مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي إيرادات الميزانية بنسبة 44.5 %.

 

