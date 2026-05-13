لبحث المستجدات في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني

وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعًا طارئًا في الرياض

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤٩ مساءً
المواطن - واس

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعًا وزاريًا طارئًا في مدينة الرياض، برئاسة مملكة البحرين.

ورأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وفد المملكة في الاجتماع، حيث رحب سموه بأصحاب السمو والمعالي الوزراء، ناقلًا لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات الأمنية، ومنها ما تشهده المنطقة من مستجدات ومتغيرات متسارعة، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني المشترك بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم أمن واستقرار دول المجلس.

شارك في الاجتماع، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارات الداخلية بدول المجلس.

      

