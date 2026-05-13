Icon

“الموارد البشرية” تنفّذ مبادرة “أنوَرت” لاستقبال الحجاج لحظة وصولهم للمدينة المنورة Icon مدير عام الجوازات يقف ميدانيًا على سير العمل بجوازات منفذ الرقعي Icon وزير الصحة فهد الجلاجل: السعودية رائدة عالميًا في طب الحشود Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon البديوي: وزراء داخلية مجلس التعاون أكدوا خلال اجتماعهم الطارئ أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ Icon وزير النقل: 46 ألف كادر يعملون لخدمة ضيوف الرحمن هذا العام Icon وزير الحج: القيادة تضع خدمة ضيوف الرحمن في صدارة الأولويات Icon وزير الإعلام: استضافة 2500 حاج من ذوي الشهداء والعلماء من أكثر من 100 دولة Icon وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعًا طارئًا في الرياض Icon رحلات الحج من فرسان.. سفنٌ شراعية حملت شوقًا قديمًا إلى مكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
منظومة الحج تدار بخطط دقيقة عبر تقنيات حديثة معززة بالذكاء الاصطناعي

وزير الإعلام: استضافة 2500 حاج من ذوي الشهداء والعلماء من أكثر من 100 دولة

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥٥ مساءً
وزير الإعلام: استضافة 2500 حاج من ذوي الشهداء والعلماء من أكثر من 100 دولة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن وزير الإعلام سلمان الدوسري، اليوم الأربعاء، أن وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لاستضافة أكثر من 2500 حاج من ذوي الشهداء والعلماء من أكثر من 100 دولة.

وأضاف الدوسري، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي: “أن وزارة الشؤون الإسلامية تهيئ مساجد المشاعر المقدسة وأكثر من مليوني مصحف للحجاج هدية من خادم الحرمين الشريفين متوفرة في أكثر من 20 ألف مسجد”.

وتابع أن مبادرة طريق مكة تتواوصل للعام الثامن على التوالي عبر 16 منفذا دوليا، كإحدى مبادرات وزارة الداخلية لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءاتهم، و استفاد من مبادرة طريق مكة منذ إطلاقها أكثر من 1.2 مليون حاج.

ولفت إلى أن منظومة الحج تدار بخطط دقيقة تعتمد على تحليل الحركة والكثافات عبر تقنيات حديثة معززة بالذكاء الاصطناعي.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الصحة فهد الجلاجل: السعودية رائدة عالميًا في طب الحشود
السعودية

وزير الصحة فهد الجلاجل: السعودية رائدة عالميًا...

السعودية
دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيم لنشره إعلانات حج وهمية
السعودية

دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيم...

السعودية
“زُبالا”.. ذاكرة الحج وملتقى القوافل والتجارة عبر العصور شمال المملكة
السعودية

“زُبالا”.. ذاكرة الحج وملتقى القوافل والتجارة عبر...

السعودية
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من بوركينا فاسو
السعودية

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل...

السعودية
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من موريتانيا
السعودية

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل...

السعودية
27 مركزًا موسميًا للدفاع المدني على طرق ومنافذ الحج
السعودية

27 مركزًا موسميًا للدفاع المدني على طرق...

السعودية
وزير الحج: القيادة تضع خدمة ضيوف الرحمن في صدارة الأولويات
السعودية

وزير الحج: القيادة تضع خدمة ضيوف الرحمن...

السعودية
المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف 5 وزراء غدًا للحديث عن استعدادات موسم حج
السعودية

المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف 5 وزراء غدًا...

السعودية