وزير الإعلام: استضافة 2500 حاج من ذوي الشهداء والعلماء من أكثر من 100 دولة

أعلن وزير الإعلام سلمان الدوسري، اليوم الأربعاء، أن وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لاستضافة أكثر من 2500 حاج من ذوي الشهداء والعلماء من أكثر من 100 دولة.

وأضاف الدوسري، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي: “أن وزارة الشؤون الإسلامية تهيئ مساجد المشاعر المقدسة وأكثر من مليوني مصحف للحجاج هدية من خادم الحرمين الشريفين متوفرة في أكثر من 20 ألف مسجد”.

وتابع أن مبادرة طريق مكة تتواوصل للعام الثامن على التوالي عبر 16 منفذا دوليا، كإحدى مبادرات وزارة الداخلية لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءاتهم، و استفاد من مبادرة طريق مكة منذ إطلاقها أكثر من 1.2 مليون حاج.

ولفت إلى أن منظومة الحج تدار بخطط دقيقة تعتمد على تحليل الحركة والكثافات عبر تقنيات حديثة معززة بالذكاء الاصطناعي.