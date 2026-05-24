وزير الإعلام يزور جريدة أم القرى ومقار منظومة الإعلام بالمشاعر المقدسة وعدد من الجهات الأمنية

زار معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري اليوم، جريدة أم القرى ومقار منظومة الإعلام في المشاعر المقدسة، وعدد من الجهات الأمنية.

ووقف على مستوى الجاهزية التشغيلية والفنية، والاطمئنان على سير العمل لنقل شعيرة الحج إلى العالم، وبما يعكس الجهود الاستثنائية للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

واستهل معاليه الجولة بزيارة جريدة أم القرى مطلعًا على مسارات التطوير والتحول الرقمي التي تشهدها الجريدة، بصفتها الجريدة الرسمية للمملكة.

واطلع معالي وزير الإعلام خلال زيارته على آليات العمل التحريري، والفني، والطباعي، والخطط التطويرية لتعزيز المحتوى الرقمي وأدوات النشر.

كما تفقد مرافق الجريدة وأقسامها، واطلع على التقنيات المستخدمة في التوثيق، ومراحل الأرشفة الإلكترونية لتحويل المحتوى الورقي التاريخي إلى مواد رقمية تسهل مراجعتها والبحث فيها.



وفي ختام الزيارة، أكد معالي وزير الإعلام أهمية الاستمرار في تطوير المؤسسات الإعلامية الوطنية ورفع جاهزيتها الرقمية، بما يواكب التحولات التنموية ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتُعد جريدة أم القرى التي أسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- عام 1343هـ، الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ووثّقت عبر أكثر من قرن الأنظمة والأوامر والقرارات والتحولات الوطنية المختلفة.

من جهة ثانية وقف معالي وزير الإعلام على مستوى الاستعدادات في مقار الوزارة في مشعر عرفات، واطلع على أستوديوهات هيئة الإذاعة والتلفزيون، وعربة البث المتنقلة واستمع إلى شرحٍ من المختصين عن التقنيات الحديثة المستخدمة.



كما تفقد معاليه التجهيزات الإعلامية اللازمة التي هيأتها “واس” بمشعر عرفات لتسهيل العمل الإعلامي لكافة الصحفيين المحلين والشركاء الدوليين، لأداء رسالتهم الإعلامية خلال موسم الحج.

وشدد معالي وزير الإعلام في ختام زيارته التفقدية، على منسوبي الوزارة ومنظومتها المشاركين في تغطية حج هذا العام 1447هـ، أهمية بذل مزيد من الجهود لإبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للتيسير على حجاج بيت الله الحرام.

كما زار معالي وزير الإعلام مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة، ورئاسة أمن الدولة، واطلع على الجهود الأمنية والتنظيمية المتكاملة لموسم الحج.