وزير “البيئة” يُدشّن فعاليات أسبوع البيئة 2026

دشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم في الرياض، بحضور معالي نائب وزير “البيئة” المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعددٍ من قيادات الوزارة، فعاليات ومعرض أسبوع البيئة السعودي 2026م، الذي يقام تحت شعار “أثرك أخضر” ويستمر لمدة أسبوع، تزامنًا مع انطلاق الفعاليات والبرامج المتنوعة في جميع مناطق المملكة، لترسيخ أهمية مشاركة فئات المجتمع، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص وغير الربحي، في حماية البيئة وتنميتها، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، أن حماية البيئة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعتمد عليها القطاعات التنموية في دعم الاقتصاد ورفاهية أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن أسبوع البيئة لهذا العام يأتي ترسيخًا لأهمية العمل الجماعي من أجل الإسهام في استدامة بيئتنا الثرية وازدهارها، من خلال ممارساتنا وأنشطتنا الاقتصادية اليومية، منوهًا بالمشاركة الفاعلة لمختلف الجهات في أسبوع البيئة، الذي يُعد منصة وطنية لتعزيز الشراكة المجتمعية وتكامل الجهات كافة، عبر تنظيم الفعاليات التوعوية في جميع مناطق المملكة.

وأكد أن المملكة حققت تحولًا نوعيًا في حماية البيئة، تمثّل في مضاعفة مساحة المناطق المحمية إلى أكثر من أربعة أضعاف، وارتفعت نسب إعادة تدوير النفايات بأكثر من ثلاثة أضعاف، وشهد العام الماضي تحقيق إنجازٍ بيئي نوعي بإعادة تأهيل أكثر من مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة نحو 159 مليون شجرة باستخدام مصادر المياه المجدّدة، مبينًا أن جهود المملكة في حماية البيئة لم تقتصر على الجانب الوطني فقط، بل أدت دورًا رياديًا على المستويين الإقليمي والدولي، تمثّل في إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وعدد من المبادرات الدولية التي حظيت بدعم قادة دول مجموعة العشرين، واستضافت المملكة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي شكّل نقطة تحول تاريخية في الاهتمام العالمي بهذه الاتفاقية، ودورها الحيوي في تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف لمواجهة تحديات تدهور الأراضي والجفاف والحد من آثارها على البيئة والأمن المائي والغذائي.

وعقب حفل الافتتاح، تجول الحضور على أركان المعرض المُصاحب، الذي ضم عددًا من العروض المتنوعة للجهات الحكومية والخاصة، لعرض أبرز المبادرات، والتقنيات الحديثة في حماية البيئة، إضافة إلى منصة تفاعلية تجمع الجهات المشاركة، لبحث فرص التعاون في الاستدامة والمشاريع البيئية المستقبلية.