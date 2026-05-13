وزير الحج: القيادة تضع خدمة ضيوف الرحمن في صدارة الأولويات

أكد وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة أن القيادة تضع خدمة ضيوف الرحمن في صدارة الأولويات وتسخر الإمكانات كافة لتيسير رحلتهم.

وأعلن وزير الحج والعمرة خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم الأربعاء، وصول أكثر من 860 ألف حاج حتى الآن.

خدمة ضيوف الرحمن

وأضاف أنه تمت إتاحة الفرصة لأكثر من 30 شركة سعودية لتقديم خدماتها لحجاج الخارج وتمكين الحجز المباشر دون وسيط من أكثر من 126 دولة.

ولفت وزير الحج والعمرة إلى زراعة أكثر من 60 ألف شجرة ضمن مبادرة المشاعر الخضراء، وتشغيل منظومة التلطيف بأكثر من 6 آلاف عمود رذاذ.

وتابع : “تعمل منظومة خدمة ضيوف الرحمن بتكامل مؤسسي بين أكثر من 60 جهة حكومية وتشغيلية بأكثر من 600 خطة عمل”.

وقال إن الهيئة الملكية بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نفذت أكثر من 25 مشروعا تطويريا بزيادة بلغت 100% عن العام الماضي.

