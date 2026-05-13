“الموارد البشرية” تنفّذ مبادرة “أنوَرت” لاستقبال الحجاج لحظة وصولهم للمدينة المنورة مدير عام الجوازات يقف ميدانيًا على سير العمل بجوازات منفذ الرقعي وزير الصحة فهد الجلاجل: السعودية رائدة عالميًا في طب الحشود ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية البديوي: وزراء داخلية مجلس التعاون أكدوا خلال اجتماعهم الطارئ أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ وزير النقل: 46 ألف كادر يعملون لخدمة ضيوف الرحمن هذا العام وزير الحج: القيادة تضع خدمة ضيوف الرحمن في صدارة الأولويات وزير الإعلام: استضافة 2500 حاج من ذوي الشهداء والعلماء من أكثر من 100 دولة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعًا طارئًا في الرياض رحلات الحج من فرسان.. سفنٌ شراعية حملت شوقًا قديمًا إلى مكة
أكد وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة أن القيادة تضع خدمة ضيوف الرحمن في صدارة الأولويات وتسخر الإمكانات كافة لتيسير رحلتهم.
وأعلن وزير الحج والعمرة خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم الأربعاء، وصول أكثر من 860 ألف حاج حتى الآن.
وأضاف أنه تمت إتاحة الفرصة لأكثر من 30 شركة سعودية لتقديم خدماتها لحجاج الخارج وتمكين الحجز المباشر دون وسيط من أكثر من 126 دولة.
وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة:
– زراعة أكثر من 60 ألف شجرة ضمن مبادرة المشاعر الخضراء
– تشغيل منظومة التلطيف بأكثر من 6 آلاف عمود رذاذ pic.twitter.com/cUSFOzSR6m
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2026
ولفت وزير الحج والعمرة إلى زراعة أكثر من 60 ألف شجرة ضمن مبادرة المشاعر الخضراء، وتشغيل منظومة التلطيف بأكثر من 6 آلاف عمود رذاذ.
وتابع : “تعمل منظومة خدمة ضيوف الرحمن بتكامل مؤسسي بين أكثر من 60 جهة حكومية وتشغيلية بأكثر من 600 خطة عمل”.
وقال إن الهيئة الملكية بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نفذت أكثر من 25 مشروعا تطويريا بزيادة بلغت 100% عن العام الماضي.
وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة: الهيئة الملكية بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نفذت أكثر من 25 مشروعا تطويريا بزيادة بلغت 100% عن العام الماضي pic.twitter.com/8kcMXYbNws
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2026
وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة: تطبيق نسك يخدم أكثر من 51 مليون مستفيد حول العالم pic.twitter.com/v8agSBgb7w
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2026