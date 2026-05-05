وزير الحج والعمرة يزور صالة مبادرة طريق مكة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، الصالة المخصصة لمبادرة “طريق مكة” في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واستقبل إحدى رحلات المستفيدين من المبادرة، القادمين عبر مطار كوالالمبور الدولي بماليزيا.

واطّلع، على الإجراءات والجهود المبذولة لتسهيل وتيسير رحلة ضيوف الرحمن، وتسريع إنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقر إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

يذكز أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وبالتكامل مع الشريك التقني مجموعة (stc)، حيث شهدت المبادرة منذ إطلاقها عام 1438هـ / 2017م خدمة (1,254,994) حاجًا.