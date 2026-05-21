وزير الداخلية يتابع منظومة استقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ويقف على جاهزية منظومة نقلهم إلى مكة المكرمة

تابع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، سير منظومة استقبال ضيوف الرحمن بمجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها سموه لمتابعة تنفيذ خطط موسم حج 1447هـ.

واطّلع سموه على إجراءات استقبال الحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المملكة، مستعرضًا آليات إنهاء إجراءات الجوازات عبر المنصات الرقمية الحديثة التي قلّصت زمن إنهاء الإجراءات إلى فترة قياسية، واطمأن على كفاءة الجاهزية التشغيلية للجهات الأمنية والتنظيمية والصحية العاملة بالمطار في تقديم الخدمات للحجاج ونقل امتعتهم وإدارة وتيسير تنقلهم داخل الصالات .



كما تابع سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية والخدمية والتشغيلية المشاركة في تنفيذ خطط الاستقبال، واطّلع على الخدمات التقنية والرقمية الداعمة لمهامهم ، ودورها في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة الحاج منذ وصوله وحتى انتقاله إلى مقر إقامته، والتي تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

عقب ذلك، استقل سموه قطار الحرمين السريع متجهًا إلى مكة المكرمة، حيث اطّلع ميدانيًا على جاهزية الخطط التشغيلية لمنظومة نقل الحجاج، بما يعزز كفاءة التنقل السريع والآمن لضيوف الرحمن.



رافق سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي أمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد أبو الخير إسماعيل، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة المهندس محمد بن ناصر المجماج، والرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك، وأمين عام لجنة الحج العليا خالد بن حمد الصيخان، ووكيل رئيس أمن الدولة للعمليات الأمنية اللواء محمد بن عبيد العصيمي، ونائب أمين عام لجنة الحج العليا العقيد عبدالعزيز العقلا.