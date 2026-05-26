الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى | المسجد النبوي يستقبل المصلين والزوار وسط منظومة خدمات متكاملة | وزير الداخلية يتفقد وحدات الدفاع المدني في مشعر منى | حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة | أجواء إيمانية يعيشها زوار المسجد النبوي قبيل الغروب | مزدلفة تكتمل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد نفرتهم من عرفات | 314 ألف راكب لقطار المشاعر المقدسة منذ إطلاق تشغيله | كانت حلمًا منذ صغره.. أمنيات الوقوف بعرفة تتحقق للحاج عثمان من النيجر | هيئة الطرق: 123 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في يوم الثامن من ذي الحجة | الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج

وزير الداخلية يتفقد وحدات الدفاع المدني في مشعر منى

الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٢ مساءً
المواطن- واس

تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، سير العمل في وحدات الدفاع المدني بمشعر منى.
وشملت جولة سموه الاطلاع على آليات الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وخطط الطوارئ التي ينفذها الدفاع المدني للتعامل مع الحالات الميدانية، ودعم التنسيق العملياتي، إلى جانب استعراض البرامج الوقائية الهادفة إلى رفع معدلات السلامة للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة.


كما وقف سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على الإمكانات البشرية والآليات المتقدمة والحلول التقنية الحديثة التي سخرها الدفاع المدني في موسم الحج لتعزيز كفاءة التفاعل مع البلاغات، ومعالجة الحالات الطارئة بسرعة ودقة عاليتين.


واطلع سموه على المؤشرات الرقمية وأنظمة الرصد اللحظي التي تدعم اتخاذ القرار وتتيح التنبؤ الاستباقي بالمخاطر في المنشآت والمواقع الحيوية بالمشاعر.


وشهدت الجولة معاينة ميدانية لمراكز الإسناد والفرق المنتشرة في مشعر منى، والوقوف على مستويات التكامل والتنسيق المشترك بين الدفاع المدني ومختلف الجهات الأمنية والحكومية المشاركة في أعمال الحج.


رافق سموه خلال الجولة التفقدية، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.

     

