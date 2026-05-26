وزير الداخلية يتفقد وحدات الدفاع المدني في مشعر منى

تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، سير العمل في وحدات الدفاع المدني بمشعر منى.

وشملت جولة سموه الاطلاع على آليات الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وخطط الطوارئ التي ينفذها الدفاع المدني للتعامل مع الحالات الميدانية، ودعم التنسيق العملياتي، إلى جانب استعراض البرامج الوقائية الهادفة إلى رفع معدلات السلامة للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة.



كما وقف سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على الإمكانات البشرية والآليات المتقدمة والحلول التقنية الحديثة التي سخرها الدفاع المدني في موسم الحج لتعزيز كفاءة التفاعل مع البلاغات، ومعالجة الحالات الطارئة بسرعة ودقة عاليتين.



واطلع سموه على المؤشرات الرقمية وأنظمة الرصد اللحظي التي تدعم اتخاذ القرار وتتيح التنبؤ الاستباقي بالمخاطر في المنشآت والمواقع الحيوية بالمشاعر.



وشهدت الجولة معاينة ميدانية لمراكز الإسناد والفرق المنتشرة في مشعر منى، والوقوف على مستويات التكامل والتنسيق المشترك بين الدفاع المدني ومختلف الجهات الأمنية والحكومية المشاركة في أعمال الحج.



رافق سموه خلال الجولة التفقدية، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.