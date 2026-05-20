وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي للمنتدى الثالث للصحة والأمن في الحج

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، الحفل الختامي للمنتدى الثالث للصحة والأمن في الحج، الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وذلك في نادي وزارة الداخلية بمحافظة جدة.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن كلمةً، رفع فيها الشكر والتقدير لسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على رعايته للحفل، مؤكدًا أن المنتدى يجسد مستوى التكامل بين القطاعات الأمنية والصحية والخدمية؛ بما يعزز منظومة العناية بضيوف الرحمن.



وأوضح أن من أبرز مستهدفات الخدمات الطبية خلال موسم حج هذا العام تعزيز العمل المشترك مع مختلف القطاعات، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية والأمنية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، وتعزيز مستويات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب رفع كفاءة الأداء التشغيلي والإداري ضمن منظومة الحج.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للخدمات الطبية تواصل التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول التقنية الحديثة؛ بما يسهم في تطوير الخدمات والارتقاء بكفاءة الأداء، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم.



وشهد سموه اللقاء الوزاري الختامي، بمشاركة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ومعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، حيث جرى استعراض أبرز الجهود المشتركة بين القطاعات الأمنية والصحية والخدمية، ودور الابتكار والتقنيات الحديثة في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

كما شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن جهود الخدمات الطبية في خدمة قاصدي بيت الله الحرام، إلى جانب استعراض أبرز فعاليات المنتدى الهادفة إلى دعم التكامل بين القطاعات الأمنية والصحية؛ بما يسهم في المحافظة على سلامة ضيوف الرحمن، عبر التركيز على الابتكار، وإدارة الحشود، والتقنيات الرقمية الداعمة للخدمات الصحية والأمنية.



وفي ختام المنتدى، كرّم سمو وزير الداخلية المشاريع الفائزة في مسابقة الهاكاثون والجهات المشاركة، وهي: مشروع “تدارك” لتطوير روبوت ذكي لإرشاد الحجاج وإدارة الحشود، ومشروع “RHAP” الخاص بلصقة ذكية لرصد الإجهاد الحراري والوقاية من ضربات الشمس، ومشروع “منهل” لمحطات ذكية للفحص الطبي والفرز الصحي للحجاج، ومشروع “HAWKLINK” لتأمين اتصالات الدرونات في الحج سيبرانيًا، ومشروع “AIROTRACE” لمراقبة جودة الهواء والكشف المبكر عن الفيروسات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكان سموه قد تجول في المعرض المصاحب للمنتدى، واطّلع على أحدث المبادرات والحلول التقنية التي تستعرضها الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، التي تسهم في دعم منظومة الصحة والأمن في الحج، وتعزيز جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال توظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن المنتدى ضم أكثر من (15) جلسة حوارية، و(6) كلمات رئيسية، و(3) ورش عمل، إلى جانب معرض مصاحب شاركت فيه (30) جهة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي؛ بما يسهم في تطوير الحلول والمبادرات الداعمة لمنظومة الصحة والأمن في الحج.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين والقيادات الأمنية والصحية.