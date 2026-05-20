وزير الداخلية يستقبل وزير الحج والعمرة الإندونيسي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، في جدة اليوم، معالي وزير الحج والعمرة بجمهورية إندونيسيا الدكتور محمد عرفان يوسف.

ورحب سموه بحجاج جمهورية إندونيسيا، سائلًا الله لهم قبول نسكهم وأن يعودوا إلى وطنهم سالمين غانمين، مؤكدًا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تسخير جميع الإمكانات والطاقات البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، وتوفير أفضل الخدمات لهم بما يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بأعمال الحج، واستعراض أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين.



من جهته، عبّر معالي وزير الحج والعمرة بجمهورية إندونيسيا عن شكره وتقديره للمملكة على ما تبذله من جهود كبيرة واستعدادات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، مشيدًا بمستوى التنظيم والخدمات المقدمة للحجاج الإندونيسيين.

حضر الاستقبال، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ عبدالله بن فهد الفارس، ومعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وأمين عام لجنة الحج العليا خالد بن حمد الصيخان.