وزير الداخلية يلتقي الوزراء ورؤساء الجهات المشاركة في موسم الحج

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بمقر الوزارة في مكة المكرمة، اليوم، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومعالي نائب وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن حمد المغلوث، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل فواز السهلي، ومساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر بن هادي القحطاني، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ورئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور جلال بن محمد العويسي، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير المهندس محمد بن ناصر المجماج، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن سالم الغامدي، وعدد من رؤساء الجهات المشاركة في موسم الحج.



وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية والخدمية والصحية والتطويرية، وما تحقق من مستهدفاتها خلال الموسم، إلى جانب مناقشة أبرز المؤشرات التشغيلية والجهود التي بذلتها الجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن، في ظل منظومة عمل تكاملية أسهمت في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وأكد سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا أن ما تحقق من نجاح في تنفيذ خطط الحج جاء بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعم والمتابعة المستمرين من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وحرصها على تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية والخدمية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم بأمن ويسر وطمأنينة.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الجهات المشاركة ومنسوبيها كافة، على ما بذلوه من جهود كبيرة خلال موسم الحج بمستويات عالية من التنسيق والتكامل والجاهزية، أسهمت في تحقيق مستهدفات الخطط المعتمدة وخدمة ضيوف الرحمن على الوجه المأمول.

وأشار سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا إلى أن ما شهده الموسم من تكامل بين مختلف القطاعات الأمنية والخدمية والصحية والتطوعية يجسد كفاءة منظومة العمل المشترك في الحج، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات الميدانية، ومواصلة تطوير الخطط ورفع مستوى الجاهزية والإعداد المبكر للمواسم المقبلة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.



حضر اللقاء صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، وأمين عام لجنة الحج العليا خالد بن حمد الصيخان.