وزير الشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الوسطية والاعتدال في لقاء مع علماء ومفتين بمشعر منى

أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أهمية الالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال في الخطاب الدعوي، ونبذ العنف والتطرف، وتعزيز قيم التسامح والمحبة وفق ما جاء في الكتاب والسنة، مشددًا على ضرورة تطبيق هذا المنهج قولًا وعملًا.

وأشار معاليه إلى أن الأمة الإسلامية تمر بتحديات تستوجب التمسك بالتوحيد الخالص لله عزّ وجلّ، والاعتصام بحبل الله، والابتعاد عن أسباب الفرقة والاختلاف، مؤكدًا أهمية ترسيخ منهج الاعتدال والرفق والحكمة في الدعوة إلى الله.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر الوزارة في مشعر منى اليوم، عددًا من المفتين والعلماء ورؤساء الجامعات والجمعيات والمراكز الإسلامية من دول ماليزيا وباكستان وتايلند والبرازيل وهولندا، المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه الوزارة.

وحثّ الضيوف على أن يحملوا رسالة الإسلام السمحة بالحكمة والموعظة الحسنة، مع الالتزام بالرفق واللين في الدعوة، والاقتداء بهدي النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في التعامل والدعوة إلى الله.

من جانبهم، عبّر الضيوف عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة العربية السعودية على ما تقدمه من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن، مشيدين بالجهود الكبيرة المبذولة لخدمة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأكد الضيوف أن ما استمعوا إليه من توجيهات خلال اللقاء يعكس حرص المملكة على نشر قيم الاعتدال والتسامح وخدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا اللقاء ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة خلال موسم حج 1447هـ.