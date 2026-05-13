Icon

ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon البديوي: وزراء داخلية مجلس التعاون أكدوا خلال اجتماعهم الطارئ أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ Icon وزير النقل: 46 ألف كادر يعملون لخدمة ضيوف الرحمن هذا العام Icon وزير الحج: القيادة تضع خدمة ضيوف الرحمن في صدارة الأولويات Icon وزير الإعلام: استضافة 2500 حاج من ذوي الشهداء والعلماء من أكثر من 100 دولة Icon وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعًا طارئًا في الرياض Icon رحلات الحج من فرسان.. سفنٌ شراعية حملت شوقًا قديمًا إلى مكة Icon فيصل بن فرحان يصل إلى إسبانيا Icon الهلال المتناقص يصطف مع زحل والمريخ فوق الأفق الشرقي بمشهد بديع Icon ولي العهد يستقبل وفد تكريم الملك سلمان نظير دعمه ورعايته لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
استخدام الدرونز لنقل الأدوية والعينات الطبية في المشاعر المقدسة

وزير الصحة فهد الجلاجل: السعودية رائدة عالميًا في طب الحشود

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٥ مساءً
وزير الصحة فهد الجلاجل: السعودية رائدة عالميًا في طب الحشود
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم الأربعاء، أن المملكة رائدة عالميا في طب الحشود.

وأضاف الجلاجل: أن التوسع في الرعاية الصحية الافتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضي، واستخدام الدرونز لنقل الأدوية والعينات الطبية في المشاعر المقدسة، إلى جانب استخدام الساعات الذكية لمتابعة الحالة الصحية للحجاج عن بُعد”.

نصائح مهمة لضيوف الرحمن

وتابع فهد الجلاجل: “رسالتنا الأهم في موسم الحج هي الوقاية والابتعاد عن أشعة الشمس في أوقات الذروة لتجنب الإجهاد الحراري”.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الإعلام: استضافة 2500 حاج من ذوي الشهداء والعلماء من أكثر من 100 دولة
السعودية

وزير الإعلام: استضافة 2500 حاج من ذوي...

السعودية
27 مركزًا موسميًا للدفاع المدني على طرق ومنافذ الحج
السعودية

27 مركزًا موسميًا للدفاع المدني على طرق...

السعودية
رحلة الحج.. رسالة تاريخية وذاكرة حيّة في متحف الحضارة المصرية
السعودية

رحلة الحج.. رسالة تاريخية وذاكرة حيّة في...

السعودية
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تونس
السعودية

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل...

السعودية
جوازات منفذ البطحاء تستقبل ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج
السعودية

جوازات منفذ البطحاء تستقبل ضيوف الرحمن القادمين...

السعودية
لقاح الحمى الشوكية شرط أساسي للعاملين في موسم الحج
السعودية

لقاح الحمى الشوكية شرط أساسي للعاملين في...

السعودية
رحلات الحج من فرسان.. سفنٌ شراعية حملت شوقًا قديمًا إلى مكة
السعودية

رحلات الحج من فرسان.. سفنٌ شراعية حملت...

السعودية
“زُبالا”.. ذاكرة الحج وملتقى القوافل والتجارة عبر العصور شمال المملكة
السعودية

“زُبالا”.. ذاكرة الحج وملتقى القوافل والتجارة عبر...

السعودية