وزير الصحة فهد الجلاجل: السعودية رائدة عالميًا في طب الحشود

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم الأربعاء، أن المملكة رائدة عالميا في طب الحشود.

وأضاف الجلاجل: أن التوسع في الرعاية الصحية الافتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضي، واستخدام الدرونز لنقل الأدوية والعينات الطبية في المشاعر المقدسة، إلى جانب استخدام الساعات الذكية لمتابعة الحالة الصحية للحجاج عن بُعد”.

نصائح مهمة لضيوف الرحمن

وتابع فهد الجلاجل: “رسالتنا الأهم في موسم الحج هي الوقاية والابتعاد عن أشعة الشمس في أوقات الذروة لتجنب الإجهاد الحراري”.