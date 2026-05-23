الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
وزير الصحة يزور مركز عمليات الحج التابع “للغذاء والدواء” ويتفقد جاهزية خدماته
زار معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، مركز عمليات الحج التابع للهيئة بمكة المكرمة؛ للتأكد من كفاءة الخدمات التي يقدمها، والجهود المبذولة لتعزيز سلامة المنتجات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

واطّلع معاليه -برفقة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي- على التقنيات المتقدمة التي يستخدمها مفتشو “الغذاء والدواء” خلال أعمال الرقابة الميدانية على المصانع والمستودعات الغذائية في مكة المكرمة، ومن أبرزها الكاميرات الجسدية والأجهزة اللوحية الذكية، إضافة إلى الأنظمة التي تتابع سير العمليات التفتيشية بشكل مباشر.

وتفقد معاليه مركز عمليات الحج التابع للهيئة بمكة المكرمة، وما يحتويه من شاشات تفاعلية تستعرض مؤشرات الأداء خلال موسم الحج، إلى جانب الخدمات المقدّمة على مدار الساعة لدعم وضبط العمليات الرقابية الميدانية، بما يسهم في تعزيز سلامة حجاج بيت الله الحرام.
يأتي ذلك ضمن جولات معاليه الميدانية للاطلاع على سير الأعمال في المنظومة الصحية، والتأكد من جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن بجودة عالية، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيُسر وطمأنينة.

