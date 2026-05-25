وزير الصحة يزور مستشفى الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الميداني بمشعر عرفات

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٩ مساءً
المواطن- فريق التحرير

زار معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، مستشفى الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الميداني بمشعر عرفات، واطّلع خلال الزيارة على جاهزية المستشفى والخدمات الصحية المقدمة ضمن منظومة الرعاية الطبية في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.


واستمع معاليه إلى شرح عن الطاقة التشغيلية للمستشفى ومسارات تقديم الخدمة، وآليات التعامل مع الحالات العاجلة والطارئة، وحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وخدمات الإنعاش، والعناية المركزة قصيرة المدى، والملاحظة الطبية، ومكافحة العدوى والطب الوقائي.
واطّلع معالي وزير الصحة على أبرز المستجدات التشغيلية في المستشفى الميداني، ودوره في دعم شبكة مزودي الخدمة الصحية في مشعر عرفات، وتعزيز سرعة الاستجابة وكفاءة الرعاية المقدمة لضيوف الرحمن ومنسوبي القطاعات الأمنية خلال موسم الحج.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التكامل بين الجهات الصحية المشاركة في موسم الحج، والحرص على رفع مستوى الجاهزية الميدانية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.

